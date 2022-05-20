Anahtarlık şeklinde 19 suikast silahı!

Son dakika haberler... Samsun'da düzenlenen operasyonda, anahtarlık şeklinde 19 suikast tabancası ele geçirilmesiyle ilgili yakalanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.
ŞÜPHELİLERİN İFADELERİ ALINDI
AA'da yer alan habere göre Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan V.A. ile bağlantısı olduğu tespit edilen A.A'nın emniyetteki ifade ve işlemleri tamamlandı.
UYUŞTURUCU SORUŞTURMASINDA TAKİBE TAKILDI
Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma yürütmüş ve V.A'yı takibe almıştı.
SUİKAST SİLAHLARI ÇALIŞIYOR
Samsun Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yakalanan zanlının üst ve eşyalarındaki aramada, anahtarlık şeklinde ve çalışır vaziyette 19 suikast tabancası ele geçirilmişti.
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