Anayasa Mahkemesi'nden HDP kararı

Anayasa Mahkemesi, HDP'nin talepleri için toplandı. HDP'nin Kenan Yaşar'a yönelik reddi hakim talebi reddedildi. Kapatmaya delil olarak gösterilen 281 Kürtçe ses kaydının çözümü için ek süre talebi ise olumlu karşılandı. HDP'ye 30 gün süre verildi.
Anayasa Mahkemesi, HDP'nin talepleri için toplandı. HDP'nin Kenan Yaşar'a yönelik reddi hakim talebi reddedildi. Kapatmaya delil olarak gösterilen 281 Kürtçe ses kaydının çözümü için ek süre talebi ise olumlu karşılandı. HDP'ye 30 gün süre verildi.
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