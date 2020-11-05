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Osmaniye'de dehşet saatleri! 2 arkadaşını art arda öldürdü, ağabeyi ağır yaralı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde A.C.E., ağabeyi Ali E.'yi tabancayla vurarak ağır yaralayıp, arkadaşları Murat Deniz ve Tamer Koşkoş'u öldürdü. Ağabeyi ve Murat Deniz'i başından vuran saldırgan, Tamer Koşkoş'a ise kurşun yağdırdı. İlçede silahla dehşet saçan A.C.E., cinayetlerin ardından polise teslim oldu

Son dakika haberi... Arkadaşlarını art arda öldürdü, ağabeyi ağır yaralı
Art arda öldürdü, ağabeyi ağır yaralı
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DHA

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde A.C.E., ağabeyi Ali E.'yi (37) tabancayla vurarak ağır yaralayıp, arkadaşları Murat Deniz (30) ve Tamer Koşkoş'u (30) öldürdü.

Olay, saat 13.30 sıralarında Cemal Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir lokantada paket servis görevlisi olarak çalışan Murat Deniz, motosiklet ile müşteriye yemek götürdü. Yemeği teslim edip, iş yerine dönmek üzere tekrar motosikletine binen Deniz, yanına yaklaşan A.C.E. tarafından tabancayla başından vuruldu.

Murat Deniz
Murat Deniz

Saldırgan kaçarken, çağırılan ambulansla özel hastaneye kaldırılan Deniz'in duran kalbi yeniden çalıştırıldı. Tedaviye alınan Murat Deniz, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

GELMEDEN AĞABEYİNİ BOYNUNDAN VURMUŞ

Saldırgan A.C.E.'nin Murat Deniz'i vurmadan önce ağabeyi Ali E.'yi de Şehit Orhan Gök Mahallesi Murtlutepe Caddesi'nde evinin önünde boğazından tabancayla vurarak ağır yaraladığı ortaya çıktı.

Ali E.
Ali E.

Hastaneye kaldırılan ağabeyin hayati tehlikesi sürerken, polis ekiplerine bir ihbar da Halitağalar köyünden geldi.

ÜÇÜNCÜ SALDIRI ORTAYA ÇIKTI

Halitağalar köyünde araç içerisinde hareketsiz duran Tamer Koşkoş'u gören vatandaşlar, jandarmaya haber verdi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Tamer Koşkoş
Tamer Koşkoş

Ekipler, Koşkoş'un vücudunun çeşitli yerlerinden tabancayla vurularak öldürüldüğünü belirledi. Soruşturmayı genişleten ekipler, saldırganın ağabeyi Ali E. ile Murat Deniz'i vuran A.C.E. olduğunu saptadı.

Zanlı A.C.E.
Zanlı A.C.E.

A.C.E. polis merkezine giderek teslim oldu. Suçunu itiraf eden şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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