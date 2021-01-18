Asma köprüde aracıyla asılı kaldı! 0:00 / 0:00

İHA

Artvin’in Arhavi ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi'ni Yemişli Mahallesi'ne bağlayan 50 metre uzunluğundaki tarihi ahşap köprü, bölge halkı tarafından uzun yıllardır hem araç hem de yaya olarak ulaşımı sağlıyor.

İHA'nın haberine göre, ismi belirlenemeyen bir sürücü 08 EC 523 plakalı otomobiliyle köprüden geçtiği sırada köprünün halatlarını kopması sonucu büyük korku yaşadı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü hafif bir şekilde yaralanırken, araç ise bulunduğu yerden çekici yardımıyla çıkartıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.