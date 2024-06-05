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        Haberler Dünya Diplomasi Son dakika haberi Bakan Fidan'dan Çin'e işbirliği teklifi | Dış Haberler

        Son dakika haberi Bakan Fidan'dan Çin'e işbirliği teklifi

        Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne 2012'den bu yana ilk üst düzeyli ziyaret gerçekleşti. Çin'i ziyaret eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, başkent Pekin ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki temaslarını tamamladı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre görüşmelerde ekonomik ve küresel meseleler ile Uygur Türkleri konusu ele alındı. Kaynaklar, Bakan Fidan'ın Çin makamlarına Türkiye'nin nükleer dahil enerji konusunda işbirliği talebini ilettiğini aktardı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.06.2024 - 18:24 Güncelleme: 05.06.2024 - 18:26
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        Bakan Fidan'dan Çin'e işbirliği teklifi
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        Ankara’dan Çin’e önemli bir ziyaret gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3 ile 5 Haziran arasında başkent Pekin ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde (SUÖB) temaslarda bulundu. SUÖB'e 2012'de dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra ilk üst düzeyli ziyaret gerçekleşti.

        Fidan, Pekin’de Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Politbüro Üyesi Çen Vençing, Devlet Başkan Yardımcısı Han Zheng ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü. Urumçi’de ise SUÖB Parti Sekreteri Ma Şingrui ve SUÖB Valisi Erkin Tuniyaz ile bir araya geldi.

        TİCARETTE İŞBİRLİĞİ, ENERJİ VE KÜRESEL KONULAR ELE ALINDI

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        Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Türkiye’nin Asya’da birinci, dünyada üçüncü büyük ticaret ortağı olan Çin ile ticaret açığını kapatma konusunda somut adımlar sundu. Çinli şirketlerin Türkiye’ye doğrudan yatırımlarının teşvik edilmesi yönündeki beklenti dile getirildi. Bakan Fidan, Çin makamlarına Türkiye’nin nükleer dahil enerji konusunda işbirliği yapmak istediğini de iletti.

        GAZZE KONUSUNDA 2 ÜLKENİN BARIŞ İÇİN ÇALIŞACAĞI BELİRTİLDİ

        Orta Koridor ile Kuşak ve Yol Girişimi'nin uyumlaştırılması konusunda daha fazla çaba harcanması konusunda da mutabık kalındı. Görüşmelerde masada olan başka bir konu ise Gazze’de bir an önce ateşkes ilan edilmesi oldu. Türkiye ve Çin’in iki devletli, başkenti Doğu Kudüs olan, 1967 sınırları temelinde bir barış sağlanması için birlikte çalışacağı ifade edildi.

        UYGUR TÜRKLERİ KONUSU MASADAYDI

        Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Pekin ve Sincan'daki görüşmelerinde Uygur Türkleri konusunu da gündeme getirdi. Dışişleri Bakanı Fidan'ın, Türkiye’nin Çin’in içişlerine karışma gibi bir niyeti olmadığını ve Çin’in egemenliği ile toprak bütünlüğüne saygı duyduğunu belirttiği öğrenildi.

        Görüşmede ayrıca Uygur Türklerinin, Türkiye için çok önemli olduğuna dikkat çeken Fidan’ın, Uygur Türklerinin, Çin ile Türk dünyası ve Çin ile İslam dünyası arasında bir köprü olduğuna dikkat çektiği aktarıldı. Bakan Fidan'ın "Uygur Türklerinin ve Çin’de yaşayan diğer tüm halkların refah ve huzur içinde olması bizi fazlasıyla memnun eder” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

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