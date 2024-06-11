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        Haberler Dünya Son dakika haberi Bakan Fidan, Putin'le görüştü | Dış Haberler

        Son dakika haberi Bakan Fidan, Putin'le görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'da görüştü. Putin, "Türkiye'nin BRICS'in çalışmalarına yönelik ilgisini memnuniyetle karşılıyoruz" dedi. Putin, "Türkiye'yle ilişkilerin gelişmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Tüm gelişmeler, dostum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleşiyor" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 11.06.2024 - 20:45 Güncelleme: 11.06.2024 - 21:14
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        Bakan Fidan, Putin'le görüştü
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabulü sırasında, "İki ülke arasındaki ilişkiler gerçekten fevkalade iyi gidiyor. Ticaret konusunda atılması gereken adımlar var." dedi.

        Dışişleri Bakanlığı'nın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, BRICS+ toplantısına katılmak ve ikili temaslarda bulunmak üzere gittiği Rusya'da Devlet Başkanı Putin tarafından Kremlin Sarayı'nda kabul edildi.

        Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, kabul sırasında Putin'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek, "İki ülke arasındaki ilişkiler gerçekten fevkalade iyi gidiyor. Ticaret konusunda atılması gereken adımlar var." ifadelerini kullandı.

        Fidan, "Ukrayna konusundaki mümkün olan her türlü arabuluculuk faaliyetlerini devam ettirmede biz de kararlıyız. Suriye konusunda iki lider olarak ortaya koyduğunuz istikrar politikasını devam ettirme konusunda biz de elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.

        Moskova'da temasları esnasında da bu konuları görüşme imkanı bulduğunu aktaran Fidan, Putin'le görüşmesi sırasında gündeme getirmek istediği birkaç konu olduğunu dile getirdi.

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