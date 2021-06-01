'50 yaş üzeri vatandaşların aşı programı başladı'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "50 yaş üzeri vatandaşlarımızın aşı programı bugün itibariyle başladı. Aşı ile salgının etkisini gündemimizden çıkaracağız. Bu güce güvenin" açıklamasında bulundu.
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 1, 2021
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "50 yaş üzeri vatandaşlarımızın aşı programı bugün itibariyle başladı. Aşı ile salgının etkisini gündemimizden çıkaracağız. Bu güce güvenin" açıklamasında bulundu.
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 1, 2021
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