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        Bakan Özhaseki'den sıcak hava uyarısı!

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 1 hafta boyunca etkisini gösterecek sıcak havada vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 11:42
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        Bakan Özhaseki'den sıcak hava uyarısı!
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 13 Ağustos pazar gününden itibaren etkili olacak sıcak hava dalgasına ilişkin uyarısını paylaştı.

        "PAZAR GÜNÜNDEN İTİBAREN ETKİSİNİ ARTIRIYOR"

        DHA'da yer alan habere göre uyarıda, "Halen ülkemizin doğu ve güneydoğu kesimlerindeki sıcak hava dalgasının 13 Ağustos pazar gününden itibaren etkisini arttırarak, diğer bölgelerimizde de etkili olacağı tahmin ediliyor.

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        "MEVSİM NORMALLERİNİN 6-10 DERECE ÜSTÜNE ÇIKACAK"

        Hava sıcaklıklarının İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da önümüzdeki hafta boyunca mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor" denildi.

        "BAŞKENT'TE SICAKLIK 33-38 OLACAK"

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre hava sıcaklığının Ankara'da 33-38, İstanbul'da 28-29, İzmir'de 32-34, Kayseri'de 37-40, Adana'da 38-45, Mersin'de 36-43 derecelerde seyretmesi bekleniyor.

        "VATANDAŞIMIZ TEDBİRLİ OLMALI"

        Bakan Özhaseki paylaşımında, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün paylaştığı verilere göre pazar gününden itibaren 1 hafta boyunca yurdumuzda etkisini gösterecek olan sıcak havalara karşı vatandaşlarımızın tedbirli olmasını ve gerekli olmadıkça dışarı çıkmamalarını istirham ediyorum" ifadelerini kullandı.

        #hava durumu
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