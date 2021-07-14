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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, flamingo ölümleri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bakan Pakdemirli yaptığı açılamada, "Gerekli incelemeleri yaptırıyoruz. Daha önce de böyle yavruların ölümlerinin olduğu dönemler oldu. Bin kadar yavrunun öldüğü görülüyor." ifadelerini kullandı.

Pakdemirli şöyle devam etti: "Herhangi bir zehirlenme yok. Burada sudaki konsantrasyonun artması ile susuz kalıp uçamayan yavrularda ölümler gözlendi. Bu konu ile ilgili gerekli tedbirler alındı. Tarımsal sulama ve çevredeki kuyularla dolaylı veya doğrudan bir ilgisi olmadığını söylemek isterim."