İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul ve Ankara'da FETÖ’ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9 şüphelinin yakalandığını belirterek, "Halkımızın üzerine ateş açan hainlerin peşini bırakmayacağız" dedi.

İSTANBUL VE ANKARA’DA FETÖ’YE YÖNELİK DÜZENLENEN EŞ ZAMANLI OPERASYONLARDA 9️⃣ ŞÜPHELİ ŞAHIS YAKALANDI❗️



HALKIMIZIN ÜZERİNE ATEŞ AÇAN HAİNLERİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ❗️



İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce FETÖ/PDY Silahlı Terör… pic.twitter.com/fxHiKpvogu — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 7, 2023

Bakan Yerlikaya şöyle devam etti: "İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, FETÖ/PDY Silahlı Terör örgütüne yönelik eş zamanlı 2 ayrı operasyon düzenlendi. BYLOCK yazışma içeriklerinde adları geçen 9 şüpheli şahıs yakalandı.

İstanbul ve Ankara’da gerçekleşen operasyonlar kapsamında yakalanan FETÖ’cüler arasında ihraç edilmiş olan 1.sınıf emniyet müdürü H.K., bir avukat ve aktif görev yapan 5 polis bulunuyor. Operasyonları düzenleyen polislerimizi tebrik ediyorum. FETÖ ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecek."

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