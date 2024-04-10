İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, bayram tatilinde yaşanan trafik kazalarıyla ilgili açıklamada bulundu.

DHA'da yer alan haberde Bakan Yerlikaya, polis ve jandarma ekiplerinin denetimlerine 24 saat esasına göre devam ettiğini belirtti. Yerlikaya, tatilin 4'üncü gününde 431 bin 871 aracın denetlendiğini, 24 bin 432 araca hız ve radar işlemi yapıldığını, 38 bin 425 araca ise farklı maddelerden işlem yapıldığını belirtti.

İLK 4 GÜNDE CAN KAYBI 26 OLDU

Yerlikaya, tatilin 4'üncü gününde 615 trafik kazası meydana geldiğini belirtti. Yerlikaya, bayram tatilinin ilk 4 gününde ise toplam 2 bin 453 trafik kazası olduğunu, 26 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 bin 870 kişinin yaralandığını kaydetti.