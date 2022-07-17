Balıkesir'de orman yangını çıktı! 0:00 / 0:00

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Son dakika... Balıkesir’in Kepsut İlçesine bağlı Karagöz kırsal mahallesi yakınlarında orman yangını başladı.

İHA'nın haberine göre ekiplerin anında müdahale ettiği orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Fotoğraf: DHA

Kepsut’a bağlı Karagöz kırsal mahalle yakınlarında çıkan orman yangınına ilk etapta 7 helikopter ve 2 uçak sevk edildi.

Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı orman yangını söndürme ekipleri de yangının devam ettiği bölgede çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

BURSA'DA DA ZEYTİNLİK ALANDA YANGIN ÇIKTI

Bursa'nın Mudanya ilçesinde zeytinlik alanda başlayan yangına da karadan ve havadan müdahale ediliyor.

AA'da yer alan habere göre ilçeye bağlı Çepni Mahallesi'nde bulunan zeytinlik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Fotoğraf: İHA

Dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine orman bölge ekipleri ve yangın söndürme helikopteri yönlendirildi.

Yangına hem havadan hem karadan müdahale edilirken, alevlerin kontrol altına alındığı öğrenildi.

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir