Baltayla babasını katletti! 0:00 / 0:00

AA

Son dakika haberine göre... Samsun'un Ladik ilçesinde alınan bilgiye göre, Akyar Mahallesi'nde yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Z.B. (46), gece evde bulundukları sırada baltayla babası H.B'ye (66) saldırdı.

AĞIR YARALANDI HASTANEYE KALDIRILDI

AA'da yer alan son dakika haberine göre başına aldığı darbe nedeniyle ağır yaralanan baba H.B., sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Ladik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan H.B., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

KATİL ZANLISI GÖZALTINA ALINDI

Katil zanlısı Z.B. ise Ladik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.