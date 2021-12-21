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Haberler İş-Yaşam KOBİ tanımına ilişkin sınır 220 milyon TL oldu
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BDDK'dan sermaye yeterlilik rasyosu düzenlemesi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bankaların sermaye yeterlilik rasyolarının hesaplamasıyla ilgili bir düzenleme yayımladı. BDDK, sermaye yeterliği hesaplamasındaki kur ortalaması uygulamasının devam etmesine karar verdi. Bankaların menkul kıymetlerin net değerleme farkının negatif olması durumunda sermaye yeterlilik için özkaynak tutarında dikkate alınmayacağı duyuruldu. KOBİ, tanımına ilişkin sınır, yurt içi yerleşik KOBİ’ler açısından 150 milyon liradan 220 milyon TL'ye çıkarıldı. Perakende kredi limiti 7 milyon liradan 10 milyon liraya yükseltildi

KOBİ tanımına ilişkin sınır 220 milyon TL oldu
HABERTURK.COM

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bankaların sermaye yeterlilik rasyolarının hesaplamasıyla ilgili bir düzenleme yayımladı. Kurum son dönemde döviz kurlarında yaşanan hareketlilik sonrasında kurlardaki değişimin sermaye yeterliliği oranına olan etkilerinin azaltmak üzere bazı esneklikler sağladı.

BDDK, sermaye yeterliği hesaplamasındaki kur ortalaması uygulamasının devam etmesine karar verdi. Bankaların sahip olduğu menkul kıymetlerden "Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Menkul Değerler" portföyünde bulunanların net değerleme farklarının negatif olması durumunda bu farkların sermaye yeterlilik rasyosu için kullanılacak özkaynak tutarında dikkate alınmama imkanı tanınmasına karar verildi.

KOBİ, tanımına ilişkin sınır, yurt içi yerleşik KOBİ’ler açısından 150 milyon liradan 220 milyon TL'ye çıkarıldı.

Perakende kredi limiti 7 milyon liradan 10 milyon liraya yükseltildi.

BDDK'nın internet sitesinde yayımlanan duyuruda şöyle denildi:

'' Kurulun 21.12.2021 tarihli toplantısında, 20.12.2021 tarih ve E-24049440- 010.99-36096 sayılı yazı ve ekinin incelenmesi sonucunda;
- 16.09.2021 tarihli ve 9795 sayılı Kurul Kararında belirtilen, 23.10.2015 tarihli ve 29511 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik (Sermaye Yeterliliği Yönetmeliği) uyarınca kredi riskine esas tutar hesaplamasında; parasal varlıklar ile parasal olmayan varlıklardan, tarihi maliyet cinsinden ölçülen yabancı para birimindeki kalemler dışında kalanların Türkiye Muhasebe Standartları uyarınca
değerlenmiş tutarları ve ilgili özel karşılık tutarları hesaplanırken, hesaplama tarihinden önceki son 252 iş gününe ait Merkez Bankası döviz alış kurlarının basit aritmetik ortalamasının kullanılabilmesine yönelik uygulamanın; aksi yönde bir Kurul Kararı alınıncaya kadar, 01.01.2022 tarihinden itibaren, anılan hesaplamada 31.12.2021 tarihi itibariyle gerçekleşen son 252 iş gününe ait Merkez Bankası döviz alış kurlarının basit aritmetik ortalamasının kullanılması suretiyle devam ettirilmesine,


- Bankaların sahip oldukları menkul kıymetlerden, işbu Karar tarihi itibariyle “Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Menkul Değerler” portföyünde yer alanların net değerleme farklarının negatif olması durumunda, bu farkların 05.09.2013 tarihli ve 28756 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik uyarınca hesaplanacak ve sermaye yeterliliği oranı için kullanılacak özkaynak tutarında dikkate alınmama imkanı tanınmasına, işbu Karar tarihinden sonra edinilen “Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire
Yansıtılan Menkul Değerler” için anılan Yönetmeliğin mevcut hükümlerinin uygulanmasına devam edilmesine,


- Sermaye Yeterliliği Yönetmeliğinin;

3'üncü maddesinin birinci fıkrasının (vv) bendinde yer alan küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) tanımına ilişkin sınırın, yurt içi yerleşik için KOBİ’ler açısından 220.000.000 TL olarak belirlenmesine,
6'ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin ilk cümlesinde yer alan perakende kredi limitinin 10.000.000 TL olarak belirlenmesine ve yurt dışı yerleşik KOBİ'ler açısından KOBİ'nin bulunduğu ülkenin bankacılık otoritesinin sermaye yeterliliği hesaplamasında kullandığı KOBİ tanımının
kullanılmasına,
- Bu Kararın Kuruluş Birliklerine duyurulmasına ve Kurumun web sitesinde yayımlanmasına
karar verilmiştir.''

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