Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerEnerjiSon dakika haberleri: Araç sahiplerine müjdeli haber! İndirim geldi

Benzinde 10 kuruş indirim

İran'da ortaya çıkan ölümcül koranavirüs, uluslar arası piyasalarda benzin ve motorini vurdu; ürün fiyatları hızla düştü. Bu düşüşün etkisiyle bu gece benzinde 10 kuruş indirim bekleniyor. Benzine dün gece itibariyle 16 kuruş zam yapılmıştı. Motorinde de birkaç güne kadar gündeme gelebilecek zam ihtiyacını ortadan kaldırdı. Motorinde, ne indirim ne de zam var. Olcay Aydilek'in haberi

benzin indirim

Uluslar arası piyasalarda emtia fiyatları, koranavirüs etkisiyle dalgalanıyor. Son olarak İran’ı etkisi altına alan virüsün piyasalara yansıması sert oldu. Brent petrol ve uluslar arası piyasalarda benzin ve motorinin (ton bazında) fiyatları düştü. Ton fiyatı benzinin 560 dolardan 540 dolara, motorinin de 516 dolardan 492 dolara geriledi. Düşüş, ton başına 20-25 doları buldu.

 

10 KURUŞ İNDİRİM

Benzine, dolar kurundaki artışa bağlı olarak gece yarısı 16 kuruş zam yapılmıştı. Bu kez, uluslar arası piyasalardan gelen etkiyle indirim yapılacak. Öngörülen indirim tutarı 10 kuruş olarak hesaplanıyor.

Motorinde indirim var mı? Küresel piyasalarda düşüş yönlü yaşananlar motorinde birkaç güne kadar gündeme gelebilecek zam ihtiyacını ortadan kaldırdı. Motorinde, şimdilik ne indirim ne de zam görünüyor.

 

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

OYAK, Total ve M Oil için rekabete başvurdu
ENERJİOYAK, Total ve M Oil'i satın aldı
Son dakika haberi! 25 şubat Brent petrolün varil fiyatı
ENERJİBrent petrolün varili 56,02 dolar
TürkAkım Gaz Taşıma AŞ'ye yönetim kurulu başkanı atandı
ENERJİTürkAkım'a Türk yönetim kurulu başkanı
Benzine zam!
ENERJİBenzine zam!
Türkiye'nin 3. sondaj gemisi İngiltere'den
ENERJİÜçüncü gemi İngiltere'den alınacak
Brent petrolün varili 57,02 dolar
ENERJİBrent petrolün varili 57,02 dolar
Son dakika haberleri: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geliyor
ENERJİPompaya zam kapıda
Katı yakıt istatistikleri açıklandı
ENERJİAralıkta en fazla üretim ve teslimat linyitte ...
Bakan Dönmez: "Biz kararlıyız, malımızı, hakkımızı kimseye yedirmeyiz"
ENERJİ"Kararlıyız malımızı, hakkımızı kimseye yedirmeyiz"
Bakan Dönmez: “Güneş enerjisinde Türkiye çok büyük bir mesafe kat etti”
ENERJİ“Güneş enerjisinde Türkiye çok büyük mesafe kat etti”

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X