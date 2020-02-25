Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Uluslar arası piyasalarda emtia fiyatları, koranavirüs etkisiyle dalgalanıyor. Son olarak İran’ı etkisi altına alan virüsün piyasalara yansıması sert oldu. Brent petrol ve uluslar arası piyasalarda benzin ve motorinin (ton bazında) fiyatları düştü. Ton fiyatı benzinin 560 dolardan 540 dolara, motorinin de 516 dolardan 492 dolara geriledi. Düşüş, ton başına 20-25 doları buldu.

10 KURUŞ İNDİRİM

Benzine, dolar kurundaki artışa bağlı olarak gece yarısı 16 kuruş zam yapılmıştı. Bu kez, uluslar arası piyasalardan gelen etkiyle indirim yapılacak. Öngörülen indirim tutarı 10 kuruş olarak hesaplanıyor.

Motorinde indirim var mı? Küresel piyasalarda düşüş yönlü yaşananlar motorinde birkaç güne kadar gündeme gelebilecek zam ihtiyacını ortadan kaldırdı. Motorinde, şimdilik ne indirim ne de zam görünüyor.