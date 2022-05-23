Biden'dan Çin'e Tayvan resti: Askeri yanıt veririz 0:00 / 0:00

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ABD Başkanı Joe Biden göreve başlamasından bu yana Asya'ya yaptığı ilk gezide konuyla ilgili bir muhabir tarafından "Çin tarafından saldırıya uğrarsa Tayvan'ı savunacak mısınız?" sorusuna "Evet" yanıtını verdi.

Biden "Verdiğimiz taahhüt bu. Tek Çin politikasına katılıyoruz ve buna imza attık. Ancak Tayvan'ın zorla alınabileceği fikri uygun değil" diye ekledi.

Biden, Çin’in Tayvan’a saldırmasını beklemediğini de ayrıca ifade etti.

ÇİN - TAYVAN GERGİNLİĞİ

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından çıkan iç savaşta Mao Zedong liderliğindeki Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 1949'da iktidarı ele geçirmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesi üzerine Çan Kayşek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintag) üyeleri, Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmişti.

Bu girişim, Çin tarafından kabul edilmese de Tayvan temsilcileri, 1971'e kadar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Çin'i temsil etmişti. 1950'ler ve 1960'larda çok sayıda ülkenin diplomatik ilişki tercihini Çin Cumhuriyeti'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirmesinin ardından 1971'de BM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, Pekin hükümetinin Çin'in tek meşru temsilcisi kabul edilmesiyle Tayvan'ın uluslararası örgütlerdeki konumu belirsiz hale gelmişti.

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Tayvan'ın kendi topraklarının parçası olduğunu savunuyor. Çin, boğaz ve çevresindeki askeri varlığının yanı sıra Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.