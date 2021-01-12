Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerParaSon dakika haberi: Bitcoin yeniden yükselişe geçti
ABONE OL

Bitcoin yeniden yükselişe geçti

Dün yaşanan sert düşüşün ardından bugün Bitcoin yüzde 8.3 yükselişle 36.515 dolara çıktı. Ethereum da benzer şekilde yüzde 7.2 yükseldi

Son dakika haberi: Bitcoin yeniden yükselişe geçti
HABERTURK.COM

Cuma günü 41 bin 500 doların üzerine çıkarak rekor kıran Bitcoin dün 31 bin doların altını görmüştü. Bu düşüş 2017'deki zirvenin ardından yaşanan düşüşe benzer bir hareketin yaşanabileceğine dair korkuyu beraberinde getirdi. Ancak bugün gelen tepki alımlarıyla Bitcoin yeniden yükselişe geçti.

BSaat 10.50 itibarıyla Bitcoin son 24 saatte yüzde 8.3 yükselerek 36 bin 515 dolara yükseldi. Benzer şekilde Ethereum da yüzde 7.2 yükselerek 1145 doları gördü.

Piyasa değeri bakımından en büyük 100 kripto paranın 94'ü son 24 saatte yükseliş kaydetti. Bunlardan en dikkat çekenleri yüzde 51 ile Nano ve yüzde 33 ile Avalanche'da yaşandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Küresel piyasalar ABD'deki gelişmelere odaklandı
PARAPiyasalarda gözler ABD gelişmelerinde
Kredi faiz oranları 2021! Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank ihtiyaç konut kredisi güncel faiz oranları ne kadar?
PARABankaların kredi faiz oranları ne kadar oldu?
Bitcoin ( BTC) kaç dolar oldu? Bitcoin'de sert düşüş!
PARABitcoin'de sert düşüş!
TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 30 milyar lira verdi
PARATCMB'den yeni repo ihalesi
Son dakika! Bitcoin'de çok sert düşüş
PARABitcoin çakıldı!
Son dakika! Kasım ayı ödemeler dengesi verileri açıklandı
PARACari açıkta artış
EFT saatleri kaç oldu? EFT saatleri kalktı mı?
PARAEFT saatleri kaç oldu?
Bakır fiyatları, 2013'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü
PARAFiyatı 8 yılın en yüksek seviyesinde
Son dakika haberi: Bitcoin kritik seviyeyi aştı
PARABitcoin kritik seviyeyi aştı
TSKB'den eurobond ihracı
PARATSKB'den eurobond ihracı