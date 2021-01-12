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Cuma günü 41 bin 500 doların üzerine çıkarak rekor kıran Bitcoin dün 31 bin doların altını görmüştü. Bu düşüş 2017'deki zirvenin ardından yaşanan düşüşe benzer bir hareketin yaşanabileceğine dair korkuyu beraberinde getirdi. Ancak bugün gelen tepki alımlarıyla Bitcoin yeniden yükselişe geçti.

BSaat 10.50 itibarıyla Bitcoin son 24 saatte yüzde 8.3 yükselerek 36 bin 515 dolara yükseldi. Benzer şekilde Ethereum da yüzde 7.2 yükselerek 1145 doları gördü.

Piyasa değeri bakımından en büyük 100 kripto paranın 94'ü son 24 saatte yükseliş kaydetti. Bunlardan en dikkat çekenleri yüzde 51 ile Nano ve yüzde 33 ile Avalanche'da yaşandı.