Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Bitlis'te 4,5 büyüklüğünde deprem! | Son dakika haberleri

        Son dakika haberi Bitlis'te 4,5 büyüklüğünde deprem!

        AFAD'dan yapılan açıklamada "Saat 14.50'de merkez üssü Bitlis'in Tatvan ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 15:07 Güncelleme: 25.09.2024 - 15:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bitlis'te 4,5 büyüklüğünde deprem!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bitlis’in Tatvan ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        AFAD’dan yapılan açıklamada, saat 14.50'de merkez üssü Tatvan ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildiği belirtildi.

        Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde ilk bilgilere göre herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Başkent'te yaşandı! Çocukların kavgası cinayetle bitti!
        Başkent'te yaşandı! Çocukların kavgası cinayetle bitti!
        Öğrenci velisi öğretmeni delgeçle dövdü!
        Öğrenci velisi öğretmeni delgeçle dövdü!
        Tosuncuk için 88 bin 302 yıl hapis talebi!
        Tosuncuk için 88 bin 302 yıl hapis talebi!
        İşte Okan Buruk'un PAOK 11'i!
        İşte Okan Buruk'un PAOK 11'i!
        Yağmura rağmen 9 ayın en düşüğü!
        Yağmura rağmen 9 ayın en düşüğü!
        Mourinho: Bana saygısızlık yapıldı!
        Mourinho: Bana saygısızlık yapıldı!
        Süper yatta süper tatil
        Süper yatta süper tatil
        Fenerbahçe'den milli takım kararı!
        Fenerbahçe'den milli takım kararı!
        Uçurumda cesedi bulunmuştu: Eski imamı öldürüp kaza süsü vermişler
        Uçurumda cesedi bulunmuştu: Eski imamı öldürüp kaza süsü vermişler
        Yerçekimi giderse 5 saniyede neler olur?
        Yerçekimi giderse 5 saniyede neler olur?
        'Rüya Takımı' yürüdü
        'Rüya Takımı' yürüdü
        Kiracıya kadın kıyafeti giydirip işkence ettiler!
        Kiracıya kadın kıyafeti giydirip işkence ettiler!
        Sıfır araç aldı hayatının şokunu yaşadı: "Alalı bir hafta olmadı, nefret ettim"
        Sıfır araç aldı hayatının şokunu yaşadı: "Alalı bir hafta olmadı, nefret ettim"
        22 kez ceza yazılan motosikletle astsubayı şehit etti!
        22 kez ceza yazılan motosikletle astsubayı şehit etti!
        Bir Çin atasözü der ki...
        Bir Çin atasözü der ki...
        Mani bahşişleriyle 2 bin 500 fidan dikti!
        Mani bahşişleriyle 2 bin 500 fidan dikti!
        Emeklilikte gözler telafi yasasında
        Emeklilikte gözler telafi yasasında
        Cerrahpaşa Acil Servis’te son bir ayda iki vaka! Karaciğer nakline bile götürebilir
        Cerrahpaşa Acil Servis’te son bir ayda iki vaka! Karaciğer nakline bile götürebilir
        OECD'den Türkiye için büyüme tahmini
        OECD'den Türkiye için büyüme tahmini
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?