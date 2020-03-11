Son dakika haberi! Çavuşoğlu ve Akar'dan İdlib'deki ateşkesle ilgili açıklama! - Haberler

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'de Rusya'yla varılan ateşkesle ilgili olarak bir açıklama yaptı.

Rus askeri heyetiyle yapılan görüşmelere dikkat çeken Akar, "Muhtıra çerçevesinde faaliyetlerimiz sürüyor. Rus askeri heyetiyle biliyorsunuz görüşmeler sürüyor. Muhtıra çerçevesinde neler yapılabileceği belirlenecek. Ona göre de 15 Mart'ta M4 üzerinde müşterek devriyenin başlamasını planlıyoruz. Şu anda görüşmeler olumlu devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Akar, "Temennimiz ateşkesin kalıcı olması. Buna çalışıyoruz. Bundan sonra da görüşmelerin olumlu devam etmesi için biz üzerimize düşeni yapıyoruz, Rusya tarafının da verdiği sözleri tutmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan konuyla ilgili bir açıklama da Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan geldi.

Çavuşoğlu, İdlib'de sağlanan ateşkesin kalıcı hale gelmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.