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Son dakika haberi Covid-19 vaka sayısı binin altına düştü!

Türkiye'de son 24 saatte 118 bin 852 Kovid-19 testi yapıldı, 905 kişinin testi pozitif çıktı, 5 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Vaka sayısı 905, vefat sayısı 5" açıklamasında bulundu

Son dakika haberi Covid-19 vaka sayısı binin altına düştü!
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Uzun süredir beklediğimiz gün geldi. Vaka sayısı 1.000’in altına düştü. Vefat sayımız ise 5. Vaka sayısı üç gün üst üste binin altında gerçekleştiğinde, maske kullanımı toplu taşımada da zorunlu değil serbest olacak. Daha düşük sayıların haberini vermek dileğiyle!" açıklamasında bulundu.

22 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 118 bin 852 Kovid-19 testi yapıldı, 905 kişinin testi pozitif çıktı, 5 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1019 oldu.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 678 bin 580 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vaka sayısı 905. Uzun süredir beklediğimiz gün geldi. Vaka sayısı binin altına düştü. Vefat sayımız ise 5. Vaka sayısı 3 gün üst üste binin altında gerçekleştiğinde, maske kullanımı toplu taşımada da zorunlu değil, serbest olacak. Daha düşük sayıların haberini vermek dileğiyle." ifadelerini kullandı.

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