Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Akar'la görüştü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Akar'dan harekat bilgisi aldı -Son dakika haberleri
ABONE OL

Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Akar'dan harekat bilgisi aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan vurulan hedefler ve etkisiz hale getirilen teröristlerle ilgili bilgi aldı. Bakan Akar, Pençe Kılıç Harekatında havadan vurulan hedeflerde şu ana kadar 184 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Akar'dan harekat bilgisi aldı -Son dakika haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Akar'la görüştü
0:00 / 0:00
AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi'ndeki Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile telefonda görüşerek, karadan ve havadan vurulan hedeflere, devam eden faaliyetlere ve etkisiz hale getirilen teröristlere ilişkin bilgi alarak, talimatlar verdi.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na geldi.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever tarafından karşılanan Bakan Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Harekat Merkezi'ne indi.

Akar, terör örgütü PKK/YPG tarafından sınır hattında gerçekleştirilen saldırılar, birliklerin faaliyetleri ve sahadaki son duruma ilişkin sınır hattındaki birliklerin komutanlarından brifing aldı.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüşen Akar, karadan ve havadan vurulan hedeflere, devam eden faaliyetlere ve etkisiz hale getirilen teröristlere ilişkin bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Bakan Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesinin yer aldığı toplantıda, talimatlar verdi, Mehmetçiğe başarı dileklerini iletti.


BAKAN AKAR: 184 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ


Öte yandan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde TSK komuta kademesi ile sınır hattında gerçekleştirilen saldırılar, birliklerin faaliyetleri ve sahadaki son duruma ilişkin sınır hattındaki birliklerin komutanlarından brifing aldı, talimatlar verdi


Bakan Akar yaptığı açıklamada; "Pençe Kılıç Harekatı’nın başlangıcından bugüne kadar kara ateş destek vasıtaları ve uçaklar tarafından 184 terörist etkisiz hale getirildi. Diyoruz ki artık hesap zamanı. Daha önce yaptıklarıyla birlikte geçen hafta Beyoğlu’nda bugün de sınır hattı Öncüpınar ve Karkamış’ta yaptıkları alçaklıkların hepsinin hesabını soracağız. Bunların hesabını verecekler. Şehitlerimizin, vatandaşlarımızın kanlarının hesabını sormaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ambulans uçak, trafik kazasında yaralanan ünlü tiyatrocu Sergen Deveci için havalandı - Gündem haberleri
GÜNDEM Ambulans uçak Sergen Deveci için havalandı
Ankarada enerji içeceği kutusunda uyuşturucu ele geçirildi
GÜNDEM Enerji içeceği kutusunda uyuşturucu
Şanlıurfa'da eylem hazırlığındaki terörist ile 3 işbirlikçisi yakalandı! -Güncel haberler
GÜNDEM Eylem hazırlığındaki terörist ile 3 işbirlikçisi ...
MEB açıkladı! 2022-2023 AÖL 1. Dönem sınavları ne zaman başlıyor? AÖL sınavları nasıl yapılacak?
GÜNDEM AÖL 1. dönem sınav tarihleri!
Aydın'da sağanak 6 ilçede hayatı olumsuz etkiledi
GÜNDEM Aydın'da sağanak 6 ilçede hayatı olumsuz etkiledi
Uzman öğretmen maaş farkı hesaplama 2023 | Uzman öğretmen maaşları ne kadar?
GÜNDEM Uzman öğretmen maaş farkı hesaplama
Isparta'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı
GÜNDEM Isparta'da uyuşturucu operasyonu! 4 tutuklama
Hülya Koçyiğit, şehit ailesini ziyaret etti - Güncel Haberler
GÜNDEM Hülya Koçyiğit, şehit ailesini ziyaret etti
HDP´lilerin `Pençe Kılıç Hava Harekatı´ protestosuna polis müdahalesi: 47 gözaltı
GÜNDEM HDP eylemine polis gözaltısı
Büyükçekmece'de lodos fırtınası etkili oldu
GÜNDEM Fırtına Büyükçekmece'de zor anlar yaşattı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.