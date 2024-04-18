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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı'nı kabul etti

        Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı'nı kabul etti

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 17:30 Güncelleme: 18.04.2024 - 17:54
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı'nı kabul etti
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan ile bir araya geldi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde AYM Başkanı Zühtü Arslan'ı kabul etti. Görüşme basına kapalı kapalı gerçekleşirken; Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan ile Arslan arasındaki görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı.

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