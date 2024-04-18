Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Belçika Kraliyet Protokolünü ihlal etmesi tepkilere yol açtı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Belçika Kralı Philippe'in koluna dokunarak Kraliyet protokolünü ihlal etmesi tepkilere neden oldu. Sosyal medyada bazı kullanıcılar, "Macron, Kral'ın arkadaşı olduğuna mı inanıyor?" yorumunda bulundu

Anadolu Ajansı Giriş: 18.04.2024 - 17:39 Güncelleme: 18.04.2024 - 17:39 facebook

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