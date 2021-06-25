Düğün yolunda facia: Ölü ve yaralılar var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Hatay Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

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"Ülkemize her saldırının hedefinde AK Parti'nin olması boşuna değil. Türkiye ile AK Parti'nin kaderi adeta bütünleşmiştir. Türkiye'yi seven bizi de seviyor. Türkiye'yi sevmeyen bizi de sevmiyor.

Sizlerden 2023 seçimlerine kadar tek bir gününüzü boş bırakmadan gece gündüz çalışmanızı istiyorum. Partimize yapılan saldırıların asıl amacının da ülkemizi kalkınma rayından çıkarmak olduğunu anlatacağız.

Öte yandan erken seçim tarihi belldir. Seçim tarihi Haziran 2023'tür."