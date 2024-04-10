Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nın programında açıklamalarda bulundu. Konuşmasında İsrail'in Gazze'deki saldırılarına değinen Erdoğan, "İnşallah bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Gazzeli mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz. Türkiye Gazze'deki zulmün durması için elinden geleni yapmıştır yapmaya da devam etmektedir. Birileri bilmese de hatta bildikleri halde çarpıtsalar da biz kardeşlik vazifemizi yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı

Habertürk Giriş: 10.04.2024 - 16:13 Güncelleme: 10.04.2024 - 16:19 facebook

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