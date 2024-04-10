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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze açıklaması

        Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze açıklaması

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nın programında açıklamalarda bulundu. Konuşmasında İsrail'in Gazze'deki saldırılarına değinen Erdoğan, "İnşallah bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Gazzeli mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz. Türkiye Gazze'deki zulmün durması için elinden geleni yapmıştır yapmaya da devam etmektedir. Birileri bilmese de hatta bildikleri halde çarpıtsalar da biz kardeşlik vazifemizi yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.04.2024 - 16:13 Güncelleme: 10.04.2024 - 16:19
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        Gazze mesajı: Mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz
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