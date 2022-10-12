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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kazakistan'da önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı Tokayev ile birlikte basın toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a toplantı öncesinde 1. derece dostluk devlet nişanı takdim edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kazakistan'da önemli açıklamalar
HABERTURK.COM

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar;

Kardeş Kazakistan'ın huzur egemenliği ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edeceğiz. Dün olduğu gibi bugün de yan yanayız.

Kazakistan'ın geçirdiği dönüşümü takdirle takip ediyorum.

Bugün burada çok ciddi bir sürprizle karşı karşıya kaldım. 1. derece dostluk devlet nişanı takdim edilmesini hangi kelimelerle ifade etmeliyim bilemiyorum. Bu benim için çok farklı bir sürpriz oldu. Şahsım ve ailem adına kendilerine çok teşekkür ediyorum.

Ticaret, savunma sanayi, ulaştırma, enerji alanında işbirliğimizi daha da artıracağız. Kazakistan'la ticaret hacmimizde 5 milyar dolar seviyesini geçen yıl aştık. Orta vadede 10 milyar dolarlık hedefimize de emin adımlarla ilerliyoruz.

Sizlerin de huzurunda az önce işbirliğimizin altyapısını takdim eden imzalar atıldı. Burada 6 anlaşma, toplamda 20 anlaşmayı imzalamış olduk. İmzalamış olduğumuz anlaşmaların hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Görüşmelerimizde ayrıca bölgesel ve küresel gelişmelerin, Kazakistan ve Türkiye'nin dayanışmasını zaruri kıldığı görüşüne vardık.

Türk dünyasının entegrasyonuna yönelik adımlar atacağız.

Orta Koridor’un geliştirilmesi başta olmak üzere ulaştırma ve enerji alanında bağlantılarımızı kuvvetlendirmek için çalışmayı sürdüreceğiz.

Şahsıma ve heyetime gösterilen misafirperverlik dolayısıyla teşekkür ediyorum. Şahsıma verilen birinci derece dostluk devlet nişanı için Sayın Tokayev olmak üzere tüm Kazak kardeşlerime teşekkür ediyorum ve bu nişanı milletim adına övünçle kabul ediyorum.

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