Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklamalar

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Milli irade platformundan güç birliği yapan sivil toplum kuruluşlarımız korkuyu korkutan cesaretle çalışmalarına devam edecektir. Türkiye'nin yakın tarihini sizlerle beraber yazdık, inşallah geleceğin inşasını da sizlerle beraber tamamlayacağız.

Vefanız, dostluğunuz, fedakarlığınız, azminiz için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Büyüklerimiz bize hep hayrı öğütlerken, yapılan hizmetleri takdir etme, hataların üzerini örtme tavsiyesinde bulundu. Ömrümüzü adadığımız dava şahıs değil hak ve hakikat davasıdır.

Hakka ve hakikate yönelen herkese bu davanın kapıları daima açıktır. Hiç şüphesiz Rabbimiz her şeyin en doğrusunu bilir. Türkiye'nin son 20 yılı, Cumhuriyetin kuruluşundan sonraki en büyük demokrasi ve kalkınma hamlelerinin yaşandığı dönemdir.

"ESKİ TÜRKİYE GÜZELLEMESİ YAPANLAR VESAYET ARTIKLARIDIR"

Eski Türkiye güzellemesi yapanlar ya dönemi bilmeyenler ya da o dönemde yaşayanların müsebbipleridir. Ya da o karanlık dönemden nemalanan vesayet artıklarıdır. Ekonomide her yıl ülkemizi yüzde 5 büyüterek, dev ihracatlar yaparak tarih yazdık.

Sağlıkta ülkemizi cenazelerin borcundan dolayı hastanelerden rehin alındığı ayıptan kurtarmaktan kalmadık, vatandaşlarına birinci sınıf hizmeti sunan medeni bir yer haline getirdik.

Artık ülkemizi kendi silahını, topunu, tankını, helikopterini, gemilerini, insansız hava araçlarını üreten her yıl milyarlarca dolar savunma ihracatı yapan güçlü bir ülke haline dönüştürdük.

Terör örgütlerini sınır içinde ve dışında ezme kapasitesine ulaştık. Adalet hizmetlerinin kaliteli, hızlı ve erişebilir olmasını sağladık.

"BU ADAM TÜRKİYE'NİN SOROS'U"

En son malum bir zatla ilgili verilen karar bazı çevreleri çok rahatsız etti. Peki kimdi bu adam? Bu adam Türkiye'nin Soros'uydu. Bu adam Gezi olaylarının perde arkasının koordinatörüydü. Yargımız onunla ilgili kararını verdi bazı çevreleri ciddi anlamda rahatsız etti. Kusura bakmasınlar bu ülkede hukuk ve yargı var. Yargı da kendi inandıklarını bildiklerini hakkın egemen olduğunu göstermek için bu kararı verdiler verecekler.

Şimdi birçok yerden arayanlar var. Yurt dışından arayanlar oldu. Biz de dedik ki 'kusura bakmayın Türkiye hukuk devleti'. Siz terör örgütünün caddelerinizde boy göstermesine evet diyorsunuz. PKK paçavralarıyla boy gösteriyor. Onlara ses çıkarmıyorsunuz. Türkiye'de atılan adımlar sizi rahatsız ediyor. AİHM ne dedi ilk derece mahkeme kararı vermediği sürece adım atamayız denildi. Şimdi buyurun karar verildi. Artık verilen karara tabi olacaksınız. Uysanız da uymasanız da bu karar uygulamaya girecektir.

Kızlarımızın başörtüleriyle okula giremediği, başörtülü olan kızlarımızın üniversite kapılarında süründürüldüğünde, polislerin maalesef kızlarımızın başörtülerini çekip aldığı dönemde şimdi tüm güvenlik güçlerimizin onları teminat altına aldığı günlere geldik. Bugünleri bizlere ulaştıran Allah'a hamdolsun.

"TÜRKİYE'Yİ HER FERDİN İFTİHAR EDECEĞİ BİR KONUMA GETİRDİK"

Tek parti faşizmin ve darbecilerin milli iradeye gizli açık tüm prangaları söküp attık. Enerjide yerli ve yenilebilir üretim kapasitesine eriştik. Sporda en ücra köşelerine kadar modern tesislerle donattık. Tarımdan sosyal politikalara kadar her alanda şahit olmak mümkündür.

Türkiye'yi her bir ferdin vatandaşı olmaktan iftihar edeceği, pasaportunu tüm dünyada gururla taşıyacağı ülke konumuna getirdik. Elbette pek zorlukla, sınamayla da karşılaştık. Türkiye bu günlere dikensiz gül bahçesinde yürüyerek değil adeta akrebin kıskacında yoğrularak geldi. Vesayet güçlerinden devlet güçlerine çöreklenmiş çetelere, sokak olaylarından terör örgütlerinin saldırılarına kadar sayısız badire atlattık.

"CAMİDEN MAKAMIMIZA KANAL AÇMAK SURETİYLE..."

Dolmabahçe Camii'nde bira kutularıyla caminin içlerinde oturan müptezeller, camiden buradaki makamımıza kadar kanallar açmak suretiyle geldiler Gezicilere beraber buradan Taksim Meydanı'na yürüdüler. Onları özgürlükçü olarak savundular. Oradaki devlete ait otobüsleri yakıp yıkmaktan tutunuz da benim vatandaşlarımın dükkanlarını yakıp yıktılar. Bunlar mı özgürlükçü? Bunu ne adına yaptılar? Çevre adına yaptılar. Bu nasıl çevrecilik?

Çevreciliğin destanını bu ülkede biz yazdık. 5 milyon civarında ağaç dikerek yaptık.

Cumhuriyet mitinglerinde adeta darbe çığırtkanlığı yaptılar. 27 Nisan bildirisiyle milli iradeyi zaptı rapt altına almaya çalıştılar. Siyasi suikastlerle Türkiye'yi kaosa sürüklemeye kalkıştılar. Uyduruk gazete küpürleriyle partimizi kapatmaya çalıştılar. Tüketmeyin çağrılarıyla ekonomimizi çökertmeye heveslendiler.

Çukur eylemleri ile vatan topraklarını bölmeye, kardeşlerimizi bizden koparmaya çalıştılar. 15 Temmuz ihanetiyle doğrudan canımıza kast etmeye, darbe teşebbüsüne kadar götürdüler. Yıllardır besleyip büyüttükleri ne kadar yılan varsa hepsini üzerimize saldılar.

"MARUZ KALDIĞIMIZ SALDIRILARI UNUTMUYORUZ, UNUTMAYACAĞIZ"

Milletin iradesini, sırtlarını, akbabalara, ruhunu emperyalistlere satmış alçaklara çiğnetmedik. Bedel ödedik, çile çektik, zorluklara göğüs gerdik. Siyasi şiddete maruz kaldık, tehdit edildik. Milletimizin sandıkta verdiği kutlu emanete hiçbir zaman halel getirmedik. Daima dik durduk, sağlam durduk, meşruiyetten, hukuktan bir an olsun ayrılmadık.

Milletimizin tek bir ferdinin dahi burnunun kanamasına izin vermedik. Milet iradesini korkutmayla esir almaya çalışanlarla yan sandıkta ya da yargı önünde hesaplaştık. Atalarımız 'Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz' diyor. Biz de son 20 yılda maruz kaldığımız saldırıyı unutmadık, unutmuyoruz, yıllar geçse de hiçbir zaman unutmayacağız.

Her karışı şehit kanlarıyla yorulmuş bu mubarek vatanı ne teröristlere ne terör destekçilere ne içimizdeki taşeronlara bırakmayacağız. 5 tane şehidimiz oldu, 60 civarında teröristi etkisiz hale getirdik, öldürdük. Parlamentonun içinde ana muhalefetin sesi çıkmadı. Malum parti müsveddesi olanlar 'nasıl böyle yaparlar, nasıl öyle yaparlar' diye önümüzü kesmeye çalıştılar. Ne derseniz deyin, oraya benim komandom girecektir ve girdi.

Artık bu işlerden taviz yok. Sınır, sınırın ötesinde 30 kilometre, oraya kadar gireceğiz dedik ve girdik. Bundan sonraki operasyonlarımız devam ediyor ve edecek. Millet adına karar veren mahkemelerin darbecileri yargılayarak hak ettikleri cevabı vermesi milletimiz adına kazançtır. Allah razı olsun diyorum.

"GEZİ OLAYLARIYLA İLGİLİ YARGI KARARI VİCDANLARI RAHATLATTI"

15 Temmuz ihanetinin hesabını hukuk önünde soran yargımız, Yassıada utancından sonra adını tarihe altın harflerle yazdırmıştır. Şimdi artık ne Yassı Ada var ne de yaslı ada var. Gezi olaylarıyla ilgili kararda yargımız sadece vicdanlarımızı rahatlamakta kalmamış aynı zamanda hukuk ve adalet dersi vermiştir.

Şu anda Taksim Meydanı'nda bir tarafta camimiz, diğer tarafta Atatürk Kültür Merkezimiz yepyeni haliyle orada. İnşallah o plan içerisinde daha başka projelerimiz olacaktır. Milletimizle beraber. Yargımız ne Türkiye dışındaki mahvfillerin ve onların yurt dışındakilerin şantajlarına boyun eğmemiştir.

Kimi kesimlerin buram buram tehdit kokan mülevves dili bu tarihi kararın Türkiye'nin istikbali için ehemmiyetini gölgeleyemeyecektir.

Siyasi hayatımızın her safhasında olduğu gibi milletimizin iradesine zincir vurulmasına rıza göstermeyeceğiz. Türkiye'yi demokrasi, özgürlük ve adaletler temelinde büyütmeye devam edeceğiz. Nasıl bugünlere omuz omuza, yürek yüreğe vererek geldiysek inşallah 2023'ün müreffeh Türkiyesini de birlikte inşa edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum."