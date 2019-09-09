Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadıköy'deki Atatürk Fen Lisesi'nde, Yapımı Tamamlanan Okulların Ortak Açılışı ve 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılının Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Gerçekten çok farklı bir mekandayız. Bu farklı mekanda bugün eğitim-öğretim dünyamızın 2019-2020 yılının açılışını yapıyoruz. Canlı bağlantı ile bizleri takip eden Siirt, Van, Samsun ve İzmir'deki öğretmen, öğrenci ve velilerimize sevgilerimi gönderiyorum. Tüm Türkiye bizleri izliyor. Yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını diliyorum.

Yeni eğitim-öğretim yılının açılış törenini Türkiye'nin en başarılı en köklü okullarından biri olan Atatürk Fen Lisesi'nde gerçekleştiriyoruz. 1982 yılından beri hizmet veren okulumuz Türkiye'nin her yerinden parlak öğrencilerin tercih ettiği müstesna bir okuldur. Bilim Olimpiyatları başta olmak üzere göğsümüzü kabartan fen lisemizi kutluyorum.

Şu an okulumuzda eğitim gören evlatlarımızın da büyüklerinden devraldığı bu iftihar tablosuna yeni yıldızlar ekleyeceğine inanıyorum. Üzerimde hakkı olan kendi öğretmenlerimi de anıyorum. Tüm öğretmenlerimize hizmetleri ve engin sabırları için teşekkürlerimi sunuyor, görevlerinde başarılar temenni ediyorum.

716 OKUL AÇILIŞI

Ülkemizin 81 vilayetinde 716 okulumuzun da açılışlarını gerçekleştiriyoruz. Eğitimin tüm kademelerinde toplamda 12 bin 640 yeni dersliği ülkemize kazandırıyoruz. 4 milyar 638 milyon lirayı bulan bu okullarımızın hayırlı olmasını diliyorum. Bu okullarda okuyacak öğrencilerimizin hepsine zihin açıklığı niyaz ediyorum.

TÜRKİYE'YE YAPILAN YATIRIMLAR

Türkiye'nin son 17 yılı reform ve kalkınma odaklı ülkemizin çehresinin değiştiği bir dönemdir. 2013 yılında hizmete açtığımız Marmaray'ı bugüne kadar 355 milyon yolcu kullanmıştır. 2016 yılında açtığımız Avrasya Tüneli ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün her birinden 45 milyona yakın araç geçti. Osman Gazi Köprüsü son 3 yılda 25 milyona yakın aracın karşıya geçmesine vesile oldu. İstanbul Havalimanımızın yolcu sayısı 30 milyonu aştı. Diğer şehirlerimizde benzer yatırımları sunduk.

"MİLLİ EĞİTİMİN BÜTÇESİNİ 114 MİLYAR LİRAYA YÜKSELTTİK"

Demokrasiden ekonomiye geniş bir yelpazede son 17 senede birçok başarıya imza attık. Milletimizi hak ettiği hizmetlerle buluşturduk. Ne kadar büyük olursa olsun meselelerimizle yüzleşmeyi tercih ettik. Böyle gelmiş 'Artık böyle gitmeyerek dedik' ve kararlı adımlar attık. En zor sıkıntılarına bile kendi gücüyle çözüm üreten bir ülkeye kavuştuk. Eğitim-öğretim konusunda eğitimin altyapısını yeni baştan inşa ettik. Milli Eğitim Bakanlığımızın bütçesi 7,5 milyar idi, şimdi 114 milyar liraya yükseldi.

309 bin yeni derslikle kalabalık sınıfları ortadan kaldırdık. Ben 75 kişilik sınıfta okudum. Şimdi, Türkiye genelinde ortama 30 ve altı. Çok nadirdir bunun dışında olan. Eğer keyfiyet arıyorsak öğrenci sayısını azaltmamız gerekiyordu. Başarıyı yakalamaya mecburuz. Önceki dönemlerin yasakçı baskıcı izlerini silmek için çaba harcadık. Katsayı sistemine son verdik. İnsanımızın hafızasında ve işgücü piyasasında derin yaralar açan 4+4+4 olmak üzere zorunlu eğitimi 12 yıla çıkardık. Maddi durumu yerinde olmayan öğrencilerimizin burs imkanını genişlettik. Ders kitaplarını ücretsiz şekilde dağıtıyoruz. Okulöncesi eğitimi de yaygınlaştırıyoruz. Okula başlama yaşını 69 aya düşürdük. Müfredatı yeni baştan hazırladık. İdeolojik unsurları ders kitaplarımızdan temizledik. Lise eğitimini destekleyici seçmeli dersler havuzu oluşturduk. İsteyen öğrencilerimiz Kur'an-ı Kerim'i ve Hz. Muhammed'in hayatını öğrenme imkanına kavuştu. 45 bin 653 çok fonksiyonlu yazıcının kurulumunu yaptık. 1,5 milyon tablet bilgisayara dağıttık. 632 bin öğretmenimizin atamasını gerçekleştirdik. Geçen ay 20 bin öğretmenimizin atamasını gerçekleştirdik. Öğretmenlerimizin mali ve sosyal haklarında gözle görülür iyileştirmeler gerçekleştirdik. Ülkemizin imkanları geliştikçe bunlardan öğretmenlerimizin de faydalanmasını sağlayacağız.

HEDEF: EĞİTİMDE KALİTE ARTIŞI

Asıl önemli işimiz bundan sonra başlıyor. Artık hep birlikte eğitimde kalite artışı gibi daha fazla emek isteyen işlere başvurmamız gerekiyor. Hukukta, idari düzende, bürokraside olduğu gibi batıyı kopyalamayı tercih ettik. Ne kendi kültürümüzü, ne de batı kültürünü öğrencilere aktarabildik. Batı kültürüne hayranlık duymaktan öte katkısı olmayan kayıp nesiller yetiştirdik. Sınav odaklı, dar bir bakış açısı eğitim sistemimizin en büyük handikaplarından biri oldu. Düşünmeye, soru sormaya, sanat, bilim gibi farklı alanları keşfetmeye yeteri önem verilmedi. İnsan formatlama, dikta aracı olarak görüldü. Yaptığımız reformların gayelerinden biri de bu sakat anlayışı kaldırmaktı.

Çocuklarımızı ahlak, erdem, marifet ve karakter sahibi iyi bir insan yetiştirmek için çalışıyoruz. Geçen sene paylaştığımız 2023 eğitim vizyonu belgesini değerli bir adım olarak görüyorum. Vizyon belgemizin hayata geçmesi, eğitimin tüm paydaşlarının ele ele vermesine bağlıdır. Öğretmenlerimizin, ailelerimizin sahiplenmesiyle hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum.

ÖĞRENCİLERE NASİHATLER

Sizlere bazı hatırlatmalarda bulunmak istiyorum. Merak ilmin anahtarıdır. Merakınız ne kadar büyükse bilginiz o kadar derin olacaktır. Vicdan eleğinizden geçmeyen hiçbir şeye itibar etmeyin. Sizin için ter döken büyüklerinize değer verin. Öğretmenlerinize saygıyı elden bırakmayın. Hayallerinizle aranıza hiçbir şeyin girmesine izin vermeyin. Her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. İnterneti en etkin şekilde kullanın ama baharın açan çiçeklerin güzelliğinden koparmasına izin vermeyin. Paylaşmak en büyük erdemlerden biridir. İyi bir kariyere sahip olmak önemlidir ama iyi bir insan olmayı hedefleyin. Sizler tarihi şanlı zaferlerle dolu necip bir milletin evlatlarısınız."