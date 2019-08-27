Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "ANA" ile saat 11.50'de Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitti. İki lider canlı yayında açıklamalarda bulunmak üzere basının karşısına çıktı.

Putin'in konuşmasından satır başları;

Uluslararası havacılık fuarımıza göstermiş olduğunuz yoğun ilgiyi takdirle karşılıyoruz. Ülkemizin büyük potansiyelinin dünya çapında gördüğü takdirin bir işareti olarak algılıyoruz. Rusya, uçak sanayi alanında dünya çapında lider ülkelerden biridir.

Bu işbirliğimizin daha yoğun ve işlevsel olmasını umut ediyoruz. İstiyoruz ki, uluslararası fuarımız alışveriş ve işbirliği için daha fazla ilgi gören bir alan olsun.

Bilim, sanatın ve görkemli bir şovun bir araya geldiği çok önemli bir alandır. Bu fuara geleneksel olarak pek çok yabancı ülkeden katılımcılar iştirak etmektedir. Bu defa da Çin Halk Cumhuriyeti fuarımızın ana partneridir.

Gerek helikopter, gerek sivil havacılık, gerek insansız uçaklar konusunda yeni projelerimizi görme fırsatımız bulacaksınız. Bugünkü fuar sahasında Eski Sovyet uçaklarını görme şansını da bulacaksınız. İkinci Dünya Savaşı'nda bulunmuş, sonrasında restore edilerek tekrar uçabilir hale getirilmiş durumdalar. Fuarın son bölümünde ise Rusya'nın yeni uçaklarının katıldığı pilotaj şovunu göreceksiniz.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

MAKS 2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nın açılışına katılmaktan memnuniyet duyuyorum. Sayın Putin'e nazik daveti için bir kez daha şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. MAKS 2019'u kendi alanının lider fuarlarından biri olarak görüyorum.

Malumunuz bizim de bu sene 14.'sünü gerçekleştirdiğimiz bir fuarımız var. Ayrıca MAKS 2019 tarzı özellikle gençlerimize yönelik İstanbul'da Teknofest'i düzenliyoruz. Geçen yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz festival 550 binden fazla ziyaretçiyi ağırlamıştı. 17-22 Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek bu seneki etkinliğe ise 1 milyonun üzerinde ziyaretçi bekliyoruz. Sayın Putin başta olmak üzere tüm Rus halkını festivalimize beklediğimizi belirtmek istiyoruz.

İstikbal göklerdedir şiarıyla son dönemde havacılıkta önemli adımlar atıyoruz. THY, küresel ölçekte en geniş hava taşımacılık ağlarından birine sahiptir. Havalimanlarımız en çok yolcu ağırlayan havalimanlarındandır.

Temennimiz, İstanbul Havalimanı'nın tüm aşamalarıyla faaliyete geçmesiyle birlikte yıllık 220 milyon yolcuyu ağırlamasıdır.

Bunun yanında savunma, havacılık ve uzay teknolojilerinde söz sahibi bir ülke haline geliyoruz. 2018 yıl sonu itibariyle savunma ve havacılık sektörümüzün toplam ihracatı 2.5 milyar dolara ulaştı.

T-129 atak helikopterimiz birçok ülkenin envanterine katmak istediği araçlar arasında. İnsanlı-insansız hava araçlarının üretimi konusunda kısa zamanda büyük mesafeler aldık.

Türkiye ile Rusya arasındaki samimi, yakın diyalog zengin tarihi geçmişe dayanan çok boyutlu işbirliğinden besleniyor. Rusya'dan ülkemize gelen turist sayısında rekor üstüne rekor kırılmaya devam ediliyor. Bu yıl yaklaşık 6 milyon Rus turistin ülkemizi ziyaret etmesini bekliyoruz. Aramızdaki ticaret hacmi 25 milyar doları geçti, hedefimiz ise 100 milyar dolardır.

Havacılık ve uzay teknolojileri alanında Rusya'yla geliştirdiğimiz sinerjinin ikili ilişkilerimizi derinleştireceğine inanıyorum.