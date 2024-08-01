Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan Papa ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katolik Hristiyanların Ruhani Lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francesco ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Katolik Hristiyanların Ruhani Lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Fransuva ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paris Olimpiyat Oyunları açılışının bir bölümünde sergilenen ahlaksız gösterilerin… — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) August 1, 2024

İletişim Başkanlığından görüşmeye ilişkin yapılan açıklaya göre, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Papa'nın telefon görüşmesinin gündeminde Paris Olimpiyat Oyunları açılışının bir bölümünde sergilenen gösteri vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan buna ilişkin, "Ahlaksız gösteriler infiale yol açtı ve tepkilere neden oldu" ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanlığının açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, ifade özgürlüğü ve hoşgörü kisvesi altında insanlık onurunun ayaklar altına alındığını, dini ve ahlaki değerlerle alay edildiğini, bunun Hristiyan dünyası kadar Müslümanları da rencide ettiğini, bunlara karşı birlikte ses yükseltmenin ve ortak tutum sergilemenin gerektiğine inandığını söyledi. REKLAM Cumhurbaşkanı Erdoğan, insanları birleştirme amacıyla düzenlenen olimpiyat oyunlarında dini değerlere meydan okunmasının, sapkın propagandaların yapılmasının, dünyanın sürüklendiği ahlaki çöküntünün alarm zili olduğunu da belirtti."

Gazze'nin İsrail'e yönelik saldırılarının ele alındığı görüşmede, Erdoğan, Gazze’deki İsrail saldırılarının soykırıma dönüştüğünü, ciddi bir insani kriz yaşandığını, İsrail’in katliamlarını bazı devletlerin kendisine sağladığı diplomatik, ekonomik ve askeri şemsiye altında gerçekleştirdiğini ifade etti. Hamas lideri İsmail Haniye'ye yönelik suikast saldırısına ilişkin konuşan Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye’ye yönelik suikast ile Lübnan’a yapılan saldırının İsrail’in tüm bölge, dünya ve insanlık için bir tehdit olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu, özellikle Filistin’de yaşayan Müslümanlar ve Hristiyanların huzur bulması için geç kalınmadan insanlık ittifakı olarak harekete geçilmesi gerektiğini söyledi.