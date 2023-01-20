Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü

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HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile telefon görüşmesinde, Ukrayna’da çarşamba günü yaşanan helikopter kazası dolayısıyla taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede Rusya ve Ukrayna arasında kalıcı barışın tesisi için güçlü diplomatik katkı vermeye, bu süreçte kolaylaştırıcılık ve arabuluculuk görevini üstlenmeye hazır olduklarını yinelediği belirtildi.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.