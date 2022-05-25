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Haberler Dünya Avrupa Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan flaş açıklama
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Son dakika haberi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, İsveç ve Finlandiya Heyeti ile yapılan görüşmelerin ardından açıklamalarda bulundu. Kalın açıklamasında, "İsveç ve Finlandinya'nın NATO üyeliğiyle ilgili olarak Türkiye'nin güvenlik kaygıları somut adımlarla belli bir takvimde karşılanmazsa sürecin ilerlemeyeceğini çok net ifade ettik" diye konuştu

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan flaş açıklama
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsveç ve Finlandiya heyetleri ile gerçekleşen NATO’ya üyelik başvurusu istişare görüşmeleriyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

"İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğiyle ilgili olarak Türkiye'nin güvenlik kaygıları somut adımlarla belli bir takvimde karşılanmazsa sürecin ilerlemeyeceğini çok net ifade ettik" diye konuşan Sözcü İbrahim Kalın, Türkiye'ye uygulanan açık kapalı ambargolarla ilgili olarak da şunları aktardı:

Savunma sanayi ürünlerine dönük yaptırımların kaldırılması yönünde olumlu tavrı gördük. Bu sevindirici bir gelişme. Cumhurbaşkanımızın olağanüstü liderler zirvesinde dile getirdiği ilkeyi tekrar ettik. Müttefiklerin birbirine ambargo uygulamasını doğru bulmuyoruz. Hele ki terör gibi tehditlere karşı mücadele edecekse yaptırımlar asla kabul edilemez, düşmanlarımızı sevindirir. Bu ilkeyi biz prensip olarak ABD veya bize karşı açık ya da kapalı ambargo, kısıtlama, yavaşlatma taktikleri uygulayan müttefiklere prensip olarak ifade etmeye devam edeceğiz

Kalın'ın açıklamalardan öne çıkan başlıklar şöyle:

Türkiye'nin gündeme getirdiği güvenlik kaygılarını etraflıca ele alma imkanımız oldu. Özellikle NATO güvenlik ittifakıdır. Merkezinde, temelinde güvenliğin olduğu bir ittifaktır. Bu ittifakın temel konusu üyelerinin güvenlik kaygılarının eşit ve adil paylaşımıdır. Üye olacak ülkelerin mevcut üye ülkelerin kaygılarını, endişelerini ortadan kaldıracak, adımları atacak olduğunu ivedilikle ifade ettik.

"ÖNEMLİ BİR KIRILMA NOKTASI"

İsveç yaklaşık 200 yıldır tarafsız olmayı benimsemiş bir ülkenin Ukrayna savaşı sonrasında NATO'ya üye olması önemli bir kırılma noktasıdır. Bizim 1952'den bu yana NATO'nun en önemli üyelerinden biri olduğumuz aşikardır. Türkiye ittifakın bugünü kadar gelmesinde önemli roller oynamıştır.

Terörün farklı yüzleri, biçimleri, şekilleri, dönüşüm geçirerek karşımıza çıkan çehrelerine karşı bizim kararlılıkla mücadele etmemiz NATO prensiplerini teşkil etmektedir. Özellikle Türkiye'ye karşı PKK, PYD, YPG, DHKP/C, FETÖ gibi terör örgütlerin arasında hiçbir farkın olmadığını açık ve net şekilde ifade ettik.

Yakın döneme kadar ABD'nin kendi yazılı raporlarında PYD ve YPG'nin PKK'nın Suriye kolu olduğu açıkça ifade edildi. Aynı şekilde FETÖ'nün bir terör örgütü olduğunu, 251 insanımızın şehadetine sebep olduğunun altını çizdik.

"MUHATAPLARIMIZA TÜM BEKLENTİLERİMİZİ SIRALADIK"

Beklentimiz terör örgütlerinin oradaki örgütsel, finansal, propagandaya dönük medyadaki varlığına dönük somut adım atılmasına odaklandı. Bununla ilgili hazırladığımız bilgi ve belgeleri muhataplarımıza ilettik.

İsveç'ten 28, Finlandiya'dan 17 iade talebimiz oldu maalesef hiçbir cevap almadık. Bizi ikna edici hiçbir hukuki, adli gerekçelerin olmadığını gördük. Bu konuları da muhataplarımızla etraflı bir şekilde paylaştık. Ayrıca savunma sanayiyle ilgili yaptırımların kaldırılması beklentimizi ifade ettik.

"TÜRKİYE'NİN GÜVENLİK KAYGILARI SOMUT ADIMLARLA KARŞILANMADIĞI TAKDİRDE SÜRECİN İLERLEMEYECEĞİNİ ÇOK AÇIK İFADE ETTİK"

Batılı ülkelerin istihbarat raporlarında PYD, YPG'nın PKK'nın kolu olduğu yazıldı. Uluslararası Af Örgütü, Uluslararası İnsan Hakları Örgütü gibi kuruluşların hazırladığı raporlara bakıldığında bu örgütlerin ne tür savaş suçları işlediği, Kürtlere, Türkmenlere, Araplara karşı ne tür suçlar işlediğini anlattık. Burada YPG ve PYD'yi aklamak için, onları romantize edercesine bu raporların hasır altı edilmesinin kabul edilemez olduğunu ifade ettik.

Türkiye'nin güvenlik kaygıları somut adımlarla, belli takvim çerçevesinde karşılanmadığı takdirde sürecin ilerlemeyeceğini çok açık ve net ifade ettik. Cumhurbaşkanımızın bu sürecin başından itibaren verdiği mesajları, çizdiği çerçeveyi esas alarak muhataplarımıza bu konudaki beklentilerimizin son derece somut olduğunu ifade ettik.

"PROSEDÜRLER BELİRLENDİ"

Bu ilgisiz kalabileceğimiz, erteleyebileceğimiz terör tehdidi olmadığını kendileriyle paylaştık. 1999 senesinde NATO üyelik süreciyle ilgili ilkeler açıklanmıştı. Bundan sonra üyelerin, aday ülkelerin nasıl üye olacağına dair prosedürler belirlendi. NATO üye olan ülkelerin tamamının bu kurallara tabi olmak suretiyle NATO'ya üye oldular. Bu kuralların ve prosedürlerin doğru şekilde uygulanması bizim beklentimizdir.

"BİR TARİH YAHUT MÜZAKERE METNİ ÇIKMADI"

Türkiye'nin güvenlik endişelerinin karşılanmadığı bir ortamda bu sürecin mümkün olmayacağını ifade ettik. Muhataplarımız notlarını aldılar, raporlarını kendi liderliklerine bildirecekler. Önümüzdeki günlerde bu taleplere nasıl cevap vereceklerine dair cevapları aldıktan sonra istişareleri karşılıklı olarak sürdürmeye devam edeceğiz.

Bu ilk toplantı olduğu için özellikle şu tarihte, ortamda, formatta tekrar buluşalım diye odaklanmaktan ziyade temel çerçevenin oturtulmasına odaklandık. Bu toplantıdan günü, saati belirlenmiş bir tarih yahut müzakere metni çıkmadı. Bunu bilerek tercih ettik. Bu mesajı şimdi aldılar. Başkentlerine dönüp bu değerlendirmeleri liderlerine arz ettiklerinden sonra bize yapacakları dönüşle süreci kararlaştıracağız.

"NATO'DAN TEKLİF GELİRSE DEĞERLENDİRİRİZ"

NATO Genel Sekreteri'nin bir görüşü oldu. NATO'dan teklif gelirse değerlendiririz. Bizim NATO zirvesine kadar bizim onu yetiştirelim diye bir zaman baskısı olmadığını ifade edelim. Türkiye'nin güvenlik endişesinin karşısında adım atılmasında kararlıyız.

İlk olarak muhataplarımız sunduğumuz konuları başkentlerine takdim ettikten sonra bize yapacakları dönüşe bağlı olarak sürecin seyrini takip edeceğiz. Bakanlar düzeyinde, liderler düzeyinde başka görüşmeler olabilir. NATO zirvesi öncesinde veya zirvede olabilir. Biraz süreç bundan sonra muhataplarımızın bize geri dönüş yapacağı eylem planı, paketi, önerileri çerçevesinde şekillenecek.

"MÜTTEFİKLERİN BİRBİRİNE AMBARGO UYGULAMASINI DOĞRU BULMUYORUZ"

Savunma sanayi ürünlerine dönük yaptırımların kaldırılması yönünde olumlu tavrı gördük. Bu sevindirici bir gelişme. Cumhurbaşkanımızın olağanüstü liderler zirvesinde dile getirdiği ilkeyi tekrar ettik. Müttefiklerin birbirine ambargo uygulamasını doğru bulmuyoruz. Hele ki terör gibi tehditlere karşı mücadele edecekse yaptırımlar asla kabul edilemez, düşmanlarımızı sevindirir. Bu ilkeyi biz prensip olarak ABD veya bize karşı açık ya da kapalı ambargo, kısıtlama, yavaşlatma taktikleri uygulayan müttefiklere prensip olarak ifade etmeye devam edeceğiz.

"NE TÜR SOMUT ADIMLAR ATACAKLARINI GÖRECEĞİZ"

Türkiye'nin güvenlik endişelerini anladıklarını, adım atmak için irade oluşmaya başladığını ifade ettiler. Bundan sonra ne tür somut atacaklarını göreceğiz. Biz bilgi ve belgelerle PKK'nın PYD ve YPG'nin birbirinden farklı olmadığını ortaya koyduk. Amerika yapıyor diye bu hatayı Avrupa'nın yapması da gerekmiyor. Türkiye'nin siyasi beklentileri ve güvenlik endişeleri karşılayacak şekilde terörle mücadele konsepti geliştirmeleri mümkün. Biz bunları tekrar gündemlerine getirdik, bundan sonra da getirmeye devam edeceğiz. Türkiye'nin güvenlik endişelerinin karşılanmadan herhangi bir ilerleme söz konuşu değildir.

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