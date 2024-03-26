DEAŞ operasyonunda 147 gözaltı var!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "1 Haziran 2023-25 Mart 2024 tarihleri arasında DEAŞ terör örgütüne yönelik toplam 1329 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 2 bin 919 şüpheli yakalandı. Bunlardan 692'si tutuklandı. 531'i hakkında adli kontrol kararı verildi. 187 şahsın adli işlemleri devam ediyor" dedi.

Yerlikaya şöyle devam etti: "Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince; Adıyaman, Antalya, Batman, Bingöl, Bolu, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Elazığ, İstanbul, Giresun, Hatay, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Yalova ve Yozgat’ta düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin haklarında geçmiş dönemde DEAŞ terör örgütü içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttükleri, çatışma bölgelerinde silahlı faaliyet gösterdikleri ve terör örgütüne finans sağladıkları tespit edildi. Operasyonlar sonucu çok miktarda döviz, örgütsel doküman ve dijital materyalle el konuldu."