Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik DEAŞ operasyonunda 147 gözaltı var! - Son dakika haberi

        Son dakika haberi DEAŞ operasyonunda 147 gözaltı var!

        İçişleri Bakanı Yerlikaya, "30 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen 'Bozdoğan-17' operasyonunda 147 şüpheli yakalandı" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.03.2024 - 11:27 Güncelleme: 26.03.2024 - 11:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        DEAŞ operasyonunda 147 gözaltı var!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "1 Haziran 2023-25 Mart 2024 tarihleri arasında DEAŞ terör örgütüne yönelik toplam 1329 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 2 bin 919 şüpheli yakalandı. Bunlardan 692'si tutuklandı. 531'i hakkında adli kontrol kararı verildi. 187 şahsın adli işlemleri devam ediyor" dedi.

        Yerlikaya şöyle devam etti: "Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek.

        Cumhuriyet Başsavcılıklarımız, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince; Adıyaman, Antalya, Batman, Bingöl, Bolu, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Elazığ, İstanbul, Giresun, Hatay, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Yalova ve Yozgat’ta düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin haklarında geçmiş dönemde DEAŞ terör örgütü içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttükleri, çatışma bölgelerinde silahlı faaliyet gösterdikleri ve terör örgütüne finans sağladıkları tespit edildi. Operasyonlar sonucu çok miktarda döviz, örgütsel doküman ve dijital materyalle el konuldu."

        Fotoğraf: AA

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Pet shopta yasaklanan hayvan satışı sosyal medyada arttı
        Pet shopta yasaklanan hayvan satışı sosyal medyada arttı
        Hakemlerin penaltı itirafı
        Hakemlerin penaltı itirafı
        ABD'de geminin çarptığı köprü yıkıldı!
        ABD'de geminin çarptığı köprü yıkıldı!
        Milli Takım'ın Avusturya 11'i
        Milli Takım'ın Avusturya 11'i
        Elektronik sigara ciğerini söndürdü
        Elektronik sigara ciğerini söndürdü
        "Onlara asla imza atmam!"
        "Onlara asla imza atmam!"
        'Titanic'teki ünlü kapı açık artırmada
        'Titanic'teki ünlü kapı açık artırmada
        İsrail-Hamas çatışmaları tüm hızıyla devam ediyor
        İsrail-Hamas çatışmaları tüm hızıyla devam ediyor
        Sağlığı hakkında son gelişme
        Sağlığı hakkında son gelişme
        Artık İngiliz değiller!
        Artık İngiliz değiller!
        Güvenlik kriziyle boğuşan ülkede en genç belediye başkanı öldürüldü!
        Güvenlik kriziyle boğuşan ülkede en genç belediye başkanı öldürüldü!
        Milliler bir ilki başardı!
        Milliler bir ilki başardı!
        Tac Mahal'in ardındaki aşk hikayesi
        Tac Mahal'in ardındaki aşk hikayesi
        SGK'dan emeklileri ilgilendiren banka promosyonu açıklaması
        SGK'dan emeklileri ilgilendiren banka promosyonu açıklaması
        İstanbul'daki çifte cinayetle ilgili valilikten açıklama!
        İstanbul'daki çifte cinayetle ilgili valilikten açıklama!
        "Kate Middleton'ın komplo teorileri arkasında Çin, Rusya ve İran var"
        "Kate Middleton'ın komplo teorileri arkasında Çin, Rusya ve İran var"
        Yabancıların çekim merkezi
        Yabancıların çekim merkezi
        İstanbul’da sanat dolu 1 gün
        İstanbul’da sanat dolu 1 gün
        Boeing'de yeni CEO arayışı
        Boeing'de yeni CEO arayışı
        Sanayide reel ücret endeksi arttı
        Sanayide reel ücret endeksi arttı