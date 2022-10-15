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Denizlispor kafilesi kaza yaptı

Boluspor maçı sonrası kente dönüş yapmak için yola çıkan Denizlispor’un ikinci aracı, Afyonkarahisar’da kontrolden çıkarak yan yattı. Personel ve genç futbolcu olmak üzere toplam 12 kişinin bulunduğu minibüsteki 4 kişi yaralandı

Denizlispor kafilesi kaza yaptı
DHA

Spor Toto 1'inci Lig'de dün deplasmanda Boluspor'a 3-0 yenilerek 2 puanla düşme hattında son sırada kalan Altaş Denizlispor kafilesi, kente dönüş yolunda trafik kazası geçirdi.

Yeşil-siyahlılarda A takım otobüsünü takip edip, altyapıdan 3 genç futbolcu, teknik ekip ve kulüp çalışanlarını taşıyan minibüs, Bolu dönüşü sabah saat 05.30 civarında Afyonkarahisar'ın Sandıklı İlçesi yakınlarında kaza yaptı.

Kazada çeşitli yerlerinden yaralanan 6 kişinin ambulanslarla kulübün sponsoru olan özel hastaneye getirileceği açıklandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Minibüste yer alan altyapı oyuncularından Ahmet Tekin'in ayağının kırıldığı, diğer iki altyapı oyuncusu Emre Sıngın ve Berkant Gündem'in hafif yaralandığı belirtilirken, masör Özlem Karakaya, medya sorumlusu Altay Varol ve Mustafa Yıldırım da çeşitli yerlerinden yaralandı.

Denizlispor yönetiminden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Dün akşam oynanan Boluspor karşılaşmasının ardından şehrimize dönmek üzere yola çıkan kafilemizde bulunan takım çalışanlarımızın yer aldığı minibüs kaza yapmıştır. Araçta bulunan personellerimizin ilk müdahaleleri gerçekleştirilerek ambulanslar ile hastaneye sevkleri yapılmaktadır. Kafilemize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

* Fotoğraflar İHA'dan servis edilmiştir

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