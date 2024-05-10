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        Son dakika haberi Dışişleri'nden BM kararı açıklaması

        Dışişleri Bakanlığı: BM Genel Kurulu'nun, Filistin'in BM çalışmalarına daha geniş haklar ve ayrıcalıklarla katılımına olanak sağlayacak kararını memnuniyetle karşılıyoruz

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.05.2024 - 22:26 Güncelleme: 10.05.2024 - 22:43
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        BM kararıyla ilgili açıklama
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        Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Filistin'in BM üyeliğinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) tekrar görüşülmesi ve Filistin'e bazı ilave haklar tanınmasını talep eden, yapılan oylama neticesinde kabul edilen karar tasarısı hakkında açıklama yaptı.

        Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

        "BM Genel Kurulu'nun, Filistin'in BM çalışmalarına daha geniş haklar ve ayrıcalıklarla katılımına olanak sağlayacak kararını memnuniyetle karşılıyoruz.

        Bu karar, uluslararası toplumun ezici çoğunluğunun, Filistin halkının kendi devletine sahip olma hakkına ve iki devletli çözüme verdiği güçlü desteği bir kere daha ortaya koymuştur.

        Bu vesileyle, tüm uluslararası toplumu İsrail’in Gazze’de uyguladığı vahşeti durdurmak için somut adımlar atmaya ve Filistin Devleti’ni tanımaya çağırıyoruz."

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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