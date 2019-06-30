Son dakika haberi... Donald Trump ile Kim Jong-Un silahsızlandırılmış bölgede bir araya geldi

ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Kuzey-Güney Kore sınırındaki silahsızlandırılmış bölgede bir araya geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile bir araya geldi. Japonya'nın Osaka şehrinde düzenlenen G-20 Zirvesi'nin ardından Güney Kore'ye giden ve Kuzey Kore lideri Kim Jong ile görüşeceğini duyuran Trump, Kim ile Kuzey-Güney Kore adasındaki silahsızlandırılmış bölgede buluştu.

Güney Kore sınırından iki ülkeyi bölen çizgiye giden Trump, daha sonra kuzey tarafına 20 adım yürüyerek Kuzey Kore'ye ayak basan ilk ABD lideri oldu. Kim, Trump'a “Seni tekrar görmek güzel. Seninle burada buluşmayı beklemiyordum" dedi. Kim Jong-un, Trump'ın iki ülke arasındaki bağları daha da geliştirmek için bu kısa ziyareti yaptığını belirterek, Trump'ın sınır çizgisini geçmesini, "hoş olmayan geçmişi sona erdirecek cesur ve kararlı bir eylem" olarak nitelendirdi.

Donald Trump'ın ise Kuzey Kore liderini Beyaz Saray'a davet ettiği belirtildi.

"İLGİNÇ ÖNERİ"

G-20 Zirvesi kapsamında Japonya'da bulunan Trump, Kuzey Kore lideri Kim'e görüşme teklifinde bulunmuş, Kuzey Kore ise Trump'ın teklifini "çok ilginç bir öneri" olarak değerlendirmişti. Trump ise Kim'in de bu görüşmeyi istediğini belirterek, muhtemel görüşme için son hazırlıkların yapıldığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ilk kez 12 Haziran 2018'de Singapur'da bir araya gelmiş, burada Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve kalıcı barış konusunda mutabakata varılmıştı. Ardından iki lider 26-27 Şubat tarihlerinde Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bir kez daha görüşmüş, ancak zirvede somut bir ilerleme kaydedilememişti.

TEKLİF TRUMP'TAN GELMİŞTİ

G-20 Zirvesi kapsamında Japonya'da bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'a görüşme teklifinde bulunmuştu. Kuzey Kore ise Trump'ın, silahsızlandırılmış bölgede görüşme yapma teklifine "çok ilginç bir öneri" yanıtını vermişti.

SON ZİRVEDE SONUÇ ÇIKMAMIŞTI

ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ilk kez 12 Haziran 2018'de Singapur'da yapılan tarihi zirvede bir araya gelmiş, burada Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve kalıcı barış konusunda mutabakata varılmıştı.

İki lider 26-27 Şubat 2019'da Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bir kez daha bir araya gelmiş ancak zirve beklenenden hızlı şekilde ve anlaşmasız olarak sona ermişti. Trump, Kim ile görüşmesine ilişkin, "Onlar yaptırımların tamamen kaldırılmasını istedi. Biz ise bunu yapmaya niyetli değildik. Bu nedenle anlaşamadık" değerlendirmesinde bulunmuştu.