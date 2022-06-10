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Evinde ölü bulunmuştu! Cinayet perdesi aralandı! 0:00 / 0:00

AA

Elazığ'da üç ay önce kent merkezindeki evinde cansız bedeni bulunan 66 yaşındaki A.Ç'nin Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan otopsi sonucu darp edilerek öldürüldüğü tespit edildi.

KATİL ZANLISI İÇİN ARAMA ÇALIŞMASI

AA'da yer alan habere göre bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, A.Ç'nin katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

SON GÖRÜŞTÜĞÜ KİŞİLER BELİRLENDİ

Çalışma kapsamında çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ve tanık beyanlarını dinleyen ekipler, A.Ç. ile en son görüşen kişileri belirledi.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

Derinleştirilen soruşturma sonucu ekipler, cinayet şüphelisi olarak O.G'yi (27) bulunduğu adrese düzenledikleri operasyonla yakaladı.

HIRSIZLIK İÇİN EVE GİRMİŞ ÖLDÜRMÜŞ

Hırsızlık için evine girdiği A.Ç'yi kendisini fark etmesi üzerine öldürdüğü değerlendirilen O.G, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü.