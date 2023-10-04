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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Evlilik teklifini reddettiği için Emine Ay'ı öldürmüştü! İşte caninin cezası!

        Evlilik teklifini reddettiği için öldürmüştü! İşte caninin cezası!

        Karaman'da evlilik teklifini reddeden 26 yaşındaki hemşire Emine Ay'ı silahla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan 28 yaşındaki sanık Hüseyin Bağrıaçık, indirim uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 07:52 Güncelleme: 04.10.2023 - 09:01
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        Evlilik teklifini reddettiği için öldürmüştü! İşte caninin cezası!
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        Karaman'da, Cumhuriyet Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'ndaki Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi'ne 24 Ekim 2022'de gelen Hüseyin Bağrıaçık (29), hemşire Emine Ay'ı (26) tabancayla ağır yaralayıp aynı silahla intihara teşebbüs etmiş, tedavisinin ardından tutuklanmıştı.

        ALTI AY SONRA HAYATINI KAYBETTİ

        AA'da yer alan habere göre Karaman'dan Konya'ya sevk edilen Emine Ay ise hastanede 13 Nisan'da hayatını kaybetmişti.

        KARAR DURUŞMASINA ÇIKTI

        Cinayet davasıyla ilgili Karaman Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Hüseyin Bağrıaçık sanık ve müşteki avukatları, hayatını kaybeden Emine Ay'ın annesi Havva ile babası Mehmet Ay katıldı, tutuksuz sanık Bayram S, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya dahil oldu.

        DURUŞMADA SORULARA CEVAP VERMEDİ

        Hakkındaki iddialar hatırlatılan sanık Hüseyin Bağrıaçık, mahkeme başkanının ısrarına rağmen sorulara cevap vermedi.

        AİLE BAKANLIĞI DA DAVAYA KATILDI

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile ailenin avukatı ise sanığın iddianame doğrultusunda cezalandırılmasını talep etti.

        AVUKATI BERAATİNİ TALEP ETTİ

        Sanık avukatları da sanıkların beraatini istedi. Bayram S. ise olayla ilgisinin olmadığını ileri sürdü.

        AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS VERİLDİ

        Mahkeme heyeti, Hüseyin Bağrıaçık'ı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı, Bayram S'nin ise beraatine karar verdi.

        "YASALARA GÖRE EN AĞIR CEZAYI ALDI"

        Ailenin avukatı Önder Özer, davanın, mayısta Karaman Ağır Ceza Mahkemesi'nde açıldığını anımsattı.

        Silahlı saldırı sonrası Emine Ay'ın uzun süre hastanede tedavi gördüğünü ancak hayatını kaybettiğini anımsatan Özer, "Dava, 4 duruşmada sonuçlandı. Yapılan yargılamada kadına karşı tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verilmiştir. Bu yasalarımıza göre verilebilecek en ağır cezadır.

        "EMİNE GERİ GELMEYECEK"

        Yargılamanın uzamaması ve herhangi indirim yapılmadan doğrudan en üst cezanın verilmesi müvekkil için bir nebze de olsa olumlu olarak değerlendirilebilir. Ancak daha hayatının baharında ebediyete intikal etmiş olan kızlarını geri getirmeyecektir" diye konuştu.

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