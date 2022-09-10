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Son dakika haberi Fenerbahçe'de 3 isim listede yok!

Fenerbahçe; Bruma, Lemos ve Filip Novak'ın TFF tescil listesine dahil edilmediğini ve Süper Lig'in ilk yarısında forma giyemeyeceklerini açıkladı.

Son dakika haberi Fenerbahçe'de 3 isim listede yok!

Fenerbahçe, Bruma, Mauricio Lemos ve Filip Novak'ın TFF'nin tescil listesine dahil edilmediğini ve bu oyuncuların sezonun ilk yarısı boyunca Süper Lig maçlarında görev alamayacağını açıkladı.

Sarı-lacivertli ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Futbol A takımı oyuncularımızdan Armindo Bruma, Mauricio Lemos ve Filip Novak TFF´nin tescil listesine dahil edilmemişlerdir. Bu karar doğrultusunda adı geçen oyuncularımız, sezonun ilk yarısı boyunca Süper Lig maçlarında görev alamayacaklardır. Öncelikle belirtmek isteriz ki, bu bir teknik karardır ve bu teknik kararın alınmasında oyuncularımızın bireysel davranışlarına ilişkin hiçbir olumsuzluk bulunmamaktadır. Oyuncularımızdan Armindo Bruma´da ayrıca Hamstring yırtığı tespit edilmiş olup, 3 haftalık bir tedavi süreci öngörülmektedir. Dünya Kupası organizasyonu sebebiyle olağandışı bir futbol takvimi yaşayacağımız sezonun ilk yarısı için 14 Kasım´a kadar sürecek olan bu durum sebebiyle 3 oyuncumuza profesyonelce davranışları ve anlayışları adına teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

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