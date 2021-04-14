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Son dakika haberi Fenerbahçe, Ömer Faruk Beyaz'ın yeni takımını açıkladı

Fenerbahçe'den açıklama: "Futbolcumuz Ömer Faruk Beyaz, Almanya'nın VfB Stuttgart kulübüyle anlaşmaya varmıştır. Sezon sonu kulübümüzle sözleşmesi sona erecek olan Ömer Faruk Beyaz'a bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz."

Son dakika haberi Fenerbahçe, Ömer Faruk Beyaz'ın yeni takımını açıkladı

Fenerbahçe sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ömer Faruk Beyaz'ın yeni takımını duyurdu. Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada genç yıldızın Almanya ekiplerinden Stuttgart'a transfer olacağı belirtildi. Fenerbahçe, Ömer Faruk Beyaz'a bundan sonraki kariyerinde başarılar diledi.

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Stuttgart da Ömer Faruk Beyaz'ın 2021 yazında resmen renklerine bağlanacağını duyurdu. Almanya temsilcisi yaptığı açıklamada Ömer Faruk Beyaz ile 30 Haziran 2025'e kadar sözleşme imzalandığı belirtildi. Ömer Faruk bir açıklama yaparken "Stuttgart'a bana güveninden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu kararı ailem ve menajerimle birlikte aldık çünkü Stuttgart'ın genç oyuncuları geliştirmeye odaklanması etkili oldu. Formayı giydiğim ilk günden bu yana Stuttgart için her şeyimi vereceğim" ifadelerini kullandı.

Kulübün sportif direktörü Sven Mislintat da Ömer'in Avrupa'da dikkat çeken yeteneklerinden biri olduğunu vurguladı. "Ömer Faruk Beyaz olağanüstü bir yetenek. Avrupa'nın en çok istenen oyuncularından biriydi. 17 yaşında profesyonel, Fenerbahçe'de kaptanlık yapmış ve Türkiye U21'i için oynayan sıradışı bir potansiyel." ifadelerini kullanan Mislintat şunları söyledi: "Ömer'in bizi seçmesinden dolayı çok mutluyuz. Büyük bir imza yarışına rağmen Ömer Faruk'u ücretsiz olarak kadromuza kattığımız için gururluyuz. Ömer yeni yolunda gelişmek için bizimle vakit geçirecek"

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