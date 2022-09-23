Formula 1'de beklenen ayrılık

Formula 1 ekibi Williams, Nicholas Latifi ile kontrat uzatmayacağını açıkladı. Buna göre Kanadalı pilot, sezon sonunda İngiliz ekibiyle yollarını ayıracak.

Formula 1'e 2020 yılında Williams ile katılan 27 yaşındaki pilot, geride kalan 3 sezonda yalnızca 7 puan toplayabildi.

Toplam 55 yarışta mücadele eden Latifi, 2021 yılında Macaristan GP'sinde 7'nci olarak kariyerinin en iyi sıralamasını elde etmişti.