Formula 1'de beklenen ayrılık

Formula 1 ekibi Williams, Nicholas Latifi ile kontrat uzatmayacağını açıkladı. Buna göre Kanadalı pilot, sezon sonunda İngiliz ekibiyle yollarını ayıracak.
Formula 1'e 2020 yılında Williams ile katılan 27 yaşındaki pilot, geride kalan 3 sezonda yalnızca 7 puan toplayabildi.
Toplam 55 yarışta mücadele eden Latifi, 2021 yılında Macaristan GP'sinde 7'nci olarak kariyerinin en iyi sıralamasını elde etmişti.
Kanadalı pilot kariyerinde 11 kez yarış dışı kaldı. Latifi, geçen sezonun son yarışı Abu Dhabi'de yaptığı kaza ile uzun süre gündemden düşmemişti.
53'üncü turda bariyerlere çarpmasının ardından güvenlik aracı piste girmiş, son turda da Max Verstappen çizgiyi önde geçip dünya şampiyonu olmuştu.
Seyircilerden tehdit mesajları alan Latifi, psikolojik olarak zor zamanlar geçirdiğini söylemişti.
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