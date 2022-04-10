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Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk sandık çıkış anketleri geldi. Bu sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yüzde 28.6 ile en büyük rakibi aşırı sağcı Marine Le Pen'in az farkla önünde görünüyor. Le Pen'in oy oranı ise yüzde 24.4. Sol görüşlü Boyun Eğmeyen Fransa Partisi lideri Jean-Luc Melenchon ise yüzde 20.1 bandında seyrediyor.

İKİNCİ TURDA MACRON İLE LE PEN YARIŞACAK

Bu tabloya göre cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Macron ile Le Pen yarışacak. Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçiminde hiçbir aday yüzde 50'yi geçemediği için ülkenin yeni cumhurbaşkanını belirleyecek ikinci tur 24 Nisan'da yapılacak.

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