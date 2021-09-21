Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar hâlinde sınırlı alanda pas ve top kapma çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılılar, Kayserispor maçı için bugün saat 17.15'te özel bir uçuşla Kayseri'ye hareket ederek mücadele öncesi bu kentte kampa girecek.

6 EKSİK VAR, DIAGNE...

Galatasaray'ın Kayserispor maçı kadrosunda Halil Dervişoğlu, Berkan Kutlu, Sacha Boey, Alexandru Cicaldau, Arda Turan ve Barış Alper Yılmaz yer almadı. Son maçta kadroda bulunmayan Diagne ise Fatih Terim tarafından bu kez kafileye dahil edildi.

Arda Turan, Sacha Boey ve Barış Alper Yılmaz'ın sakatlık nedeniyle kadroya alınmadığı ifade edilirken Berkan Kutlu, Cicaldau ve Halil Dervişoğlu'nun sakatlık sorunu yaşamamaları adına riske edilmedikleri bildirildi.

Galatasaray'ın Kayserispor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

"Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mostafa Mohamed, Gustavo Assunçao, İsmail Çipe, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Olimpiu Moruan, Kaan Arslan, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Aytaç Kara, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Fatih Öztürk."