AA

Sağlık Bakanlığı, sosyal medyadaki açıklamalarıyla tepki çeken Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Edizer'i görevden aldı.

AA'nın haberine göre, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu, sosyal medya paylaşımlarıyla tepki çeken Dr. Ali Edizer hakkında inceleme başlattı.

Edizer, sözleşmesi feshedilerek görevden alındı.

Tepkilere neden olan GATA Başhekim Yardımcısı Edizer, sosyal medya hesabından bir televizyon programında yaşananları eleştirerek bir video paylaşmış ve "Neden aldatıyorsunuz? Bir başkasını seviyorsanız, onu da alın. İnsan yuvasını yıkar mı? Medeni kanunla zaten mücadele ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.