İHA

Mersin'in Tarsus ilçesinde, gürültü yapan komşusunu uyaran 32 yaşındaki Fatih Dikili, aldığı yumruk darbesiyle hayatını kaybetti.

Olay, Altaylılar Mahallesi 272 Sokak'taki Soydan Apartmanı'nda meydana geldi. Apartmanın zemin katında oturan 32 yaşındaki Fatih Dikili, ikinci katta yüksek sesler geldiğini fark etti. Dikili, kata çıkıp komşusu A.A.'yı (25) gürültü yaptığı için uyardı.

İddiaya göre, aralarında tartışma çıkınca A.A., Fatih Dikili’ye yumruk attı. Yumruk darbesiyle yere yıkılan Fatih Dikili, Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Üç gün yoğun bakımda tedavi gören Dikili yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşam savaşını kaybetti.

Olaydan sonra ifadesi alınan ve serbest bırakılan A.A., Fatih Dikili’nin hayatını kaybetmesi üzerine Antalya’da gözaltına alındı.