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HaberlerGündem3. SayfaSon dakika haberi! Gürültü tartışmasında öldüren yumruk
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Gürültü yapan komşusunu uyardı, yumrukla öldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde, akılalmaz bir olay yaşandı. 32 yaşındaki Fatih Dikili, iki kat üstte bulunan daireden gelen gürültü üzerine uyarmaya gitti. Dikili, çıkan tartışmada komşusu A.A.'nın yumruk darbesiyle yere yıkıldı. Üç gün yoğun bakımda kalan Fatih Dikili, yaşam savaşını kaybetti

mersin gürültü tartışması cinayetle bitti
İHA

Mersin'in Tarsus ilçesinde, gürültü yapan komşusunu uyaran 32 yaşındaki Fatih Dikili, aldığı yumruk darbesiyle hayatını kaybetti.

Olay, Altaylılar Mahallesi 272 Sokak'taki Soydan Apartmanı'nda meydana geldi. Apartmanın zemin katında oturan 32 yaşındaki Fatih Dikili, ikinci katta yüksek sesler geldiğini fark etti. Dikili, kata çıkıp komşusu A.A.'yı (25) gürültü yaptığı için uyardı.

İddiaya göre, aralarında tartışma çıkınca A.A., Fatih Dikili’ye yumruk attı. Yumruk darbesiyle yere yıkılan Fatih Dikili, Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Üç gün yoğun bakımda tedavi gören Dikili yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşam savaşını kaybetti.

Olaydan sonra ifadesi alınan ve serbest bırakılan A.A., Fatih Dikili’nin hayatını kaybetmesi üzerine Antalya’da gözaltına alındı.

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