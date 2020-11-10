Hırsız iddiasına meydan dayağı! 0:00 / 0:00

İHA

Fatih’te markette hırsızlık yaptığı iddia edilen şahıs, vatandaşlar tarafından tekme tokat dövüldü.

Olay önceki gün 18.30 sıralarında Fatih Kocamustafapaşa Mahallesi’ndeki bir markette meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde bir şahıs markete geldi. Şahsın marketten hırsızlık yaptığını fark eden çalışan durumu market sorumlusuna bildirdi. Şahsın yanına gelen sorumlu çantasına bakmak istedi ancak şahıs çantasını açmadı.

Bunun üzerine şahısla çalışanlar arasındaki tartışmanın dışarıya taşması sonucu olaya vatandaşlar müdahale etti. Şahsın çantasını açmaması sonucu çıkan kavgada vatandaşlar hırsızlık yaptığı iddia edilen şahsı tekme ve yumruklarla darp etti. Şahsın darp edildiği anlar İHA kameralarına yansıdı. Şahıs diğer vatandaşların araya girmesiyle olay yerinden uzaklaştırıldı.