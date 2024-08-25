Son dakika haberi Hizbullah lideri Nasrallah'tan operasyon açıklaması
Hizbullah lideri Nasrallah: Operasyonun adı Erbain operasyonu, hedefimiz İsraildeki siviller ya da altyapı değildi, askeri hedefleri vurmamız gerektiğine karar verdik. İsrailin Glilot Askeri İstihbarat Üssünü hedef aldık.
Giriş: 25.08.2024 - 18:30 Güncelleme: 25.08.2024 - 19:15
Hizbullah lideri Nasrallah "Dünya Amerikalıların Netanyahu'yu Gazzeye yönelik saldırıyı durdurmaya zorlayabileceğini biliyor. İsraile saldırının erteleme nedenlerinden biri ateşkes görüşmeleriydi, İsraile saldırıları durdurması için fırsat vermek istedik." açıklamasında bulundu.
*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.
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