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Haberler Gündem SIKI ÖNLEMLER! Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı'ndan yılbaşı genelgesi| Yılbaşı tedbirleri açıklandı
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Son dakika haberi İçişleri Bakanlığı'ndan yılbaşı genelgesi

Yılbaşı gecesi için alınacak önlemler açıklandı. İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan genelgede 3 gün boyunca toplam 81 bin 219 ekip ve 490 bin 435 personel görev yapacak. Yasadışı bahis, sahte alkol ve asayiş operasyonları yapılırken, trafik emniyeti için de önlemler alınacak

SIKI ÖNLEMLER! Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı'ndan yılbaşı genelgesi| Yılbaşı tedbirleri açıklandı
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İçişleri Bakanlığı, vatandaşların yılbaşı gecesini huzur ve güven ortamında geçirebilmelerini sağlamak amacıyla 81 il valiliğine “Yılbaşı Tedbirleri” konulu genelge gönderdi.

Genelge kapsamında vatandaşların yoğun olduğu turistik yerler, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, hava alanı, deniz limanı, metro, gar gibi alanlarda denetimler artırılacak. Kaçak/sahte alkol üretimi, dağıtımı ve satışına yönelik denetimler sıkılaştırılacak. Özellikle kayak tesislerinin bulunduğu iller başta olmak üzere turizm merkezleri ile trafik akışının yoğunlaşacağı güzergâhlarında ilave trafik tedbirleri planlanacak. Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığı (GAMER) tarafından özellikle yılbaşı gecesi uygulama ve denetim faaliyetlerinin takibi sağlanacak.

Ayrıca yılbaşı akşamı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy, İsmail Çataklı, Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, Emniyet Genel Müdürü Vali Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir ve bakanlık bürokratları sahada alınan tedbirleri yerinde denetleyecek.

81.219 EKİP VE 490.435 PERSONEL GÖREV YAPACAK

Yılbaşı gecesinin huzur ve güven içinde geçirilmesi için denetimler 30 Aralık’ta başlayacak 1 Ocak’ta sona erecek. Denetimlerde Jandarma Genel Komutanlığı; Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığından olmak üzere 3 gün boyunca toplam 81.219 ekip ve 490.435 personel görev yapacak.

TEDBİRLER ÜST SEVİYEYE ÇIKARILACAK

Yılbaşında vatandaşların yoğun olacağı şehir merkezleri ve metropoller, turistik yerler, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, marketler, hava alanı, deniz limanı, metro, gar, terminal, otobüs durağı, üniversiteler, okullar, üniversite öğrencilerinin barındığı misafirhane, yurtlar, ibadethaneler ve umuma açık mahallerde alınan güvenlik tedbirleri artırılarak bu yerlere yeteri kadar kolluk personeli ve araç-gereç görevlendirilecek.

YASA DIŞI BAHSE YÖNELİK UYGULAMALAR ARTIRILACAK

Tombala ve kumar olarak tabir edilen oyunların kahvehane, kıraathane ile dernek, dernek lokali ve kooperatif adı altında faaliyet gösteren yerlerde oynatılmaması ve suç örgütlerinin gelir kapılarından birisi olan yasa dışı bahis oyunlarının engellenmesine yönelik uygulamalar artırılacak.

Kış turizminin yoğun olarak yaşandığı yerlerde ve Doğu Ekspresi gibi turizm taşımacılığında son zamanlarda yoğun talep gören tren hatlarında ilave güvenlik tedbirleri planlanmış, Bu çerçevede Vatandaşlarımız ve ülkemize turizm maksadıyla gelen yabancıların güvenli seyahat etmelerinin sağlanacak.

KAÇAK VE SAHTE ALKOL SATIŞINA YÖNELİK DENETİMLER ARTIRILACAK

Genelge kapsamında; kaçak/sahte alkol üretimi, dağıtımı, satışına yönelik denetimler artırılacak,ilgili kurumlarla koordinasyon sağlanacak. Günlük kiralanan yerler başta olmak üzere tüm alanlarda Kimlik Bildirme Kanununun titizlikle uygulanmasına önem verilecek, otel ve konaklama tesisleri ile ilgili gerekli tedbirler alınacak.

ŞOK ASAYİŞ UYGULAMALARI YAPILACAK

Yılbaşı tedbirlerine ilişkin, şok asayiş uygulamalarıyla güvenlik tedbirleri sıkılaştırılacak, ekonomik/stratejik/sembolik önemi haiz tesislerde meydana gelebilecek her türlü saldırı, sabotaj ve eylemlere karşı güvenlik tedbirlerinin artırılacak. Vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla; yeni yıla girileceği esnada vatandaşların toplanarak kutlama yapabileceği mekân/alanlarda güvenlik tedbirleri artırılarak, meydana gelebilecek hırsızlıklara karşı vatandaşlar bilgilendirilecek ve önleyici devriye ekipleri görevlendirilecek.

TRAFİK GÜVENLİĞİ EN ÜST SEVİYEYE ÇIKARILACAK

Trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla; şehir içi ve şehir dışı karayollarında araç ve seyahat yoğunluğunun yaşanabileceği alanlar/güzergâhlar ile yaya hareketliliğinin oluşacağı noktalarda trafik tedbirleri yoğunlaştırılacak.Şehirlerarası otobüs terminallerinde, ara duraklarda ve karayolu güzergâhları üzerinde yapılan denetimlerde otobüslerin takograf, kış lastiği, ışık donanımı ve diğer teknik donanımlar denetlenecek.

Yılbaşı gecesi saat 24.00’ten sonra alkol denetimlerine ağırlık verilerek denetimlerde mevzuatta belirlenen limitlerin üzerinde alkol aldığı tespit edilen sürücüler hakkında gerekli yasal işlemler yapılacak. Alkolsüz başka bir sürücünün bulunmaması durumunda araçların trafik kuruluşlarına ait park yerinde veya yediemin otoparklarında muhafaza altına alınacak ve araç sürücüsü ile araçta bulunan diğer şahısların mahallinden temin edilecek ticari araçlarla gidecekleri yerlere gönderilecek.

KAYAK TESİSLERİNİN BULUNDUĞU BÖLGELERE İLAVE TEDBİR

Özellikle kayak tesislerinin bulunduğu iller başta olmak üzere (Bursa-Uludağ, Kocaeli-Kartepe, Ankara-Elmadağ, Bolu-Kartalkaya, Kayseri-Erciyes, Çankırı-llgaz ve Erzurum-Palandöken) turizm merkezlerine diğer illerden trafik akışının yoğunlaşacağı göz önünde bulundurularak bu illerin güzergâhlarında ilave trafik tedbirleri planlanacak. Yılbaşı tatilini konaklama tesislerinde geçirmek isteyen vatandaşların bu tesislere gidiş-dönüş saatlerinde şehir içi ve şehirlerarası güzergahlarda trafik yoğunluğu oluşturması ihtimaline karşı her türlü tedbirler alınacak.

Düzensiz göç/göçmen kaçakçılığı ile mücadele amacıyla; pasaport/pasaport yerine geçen belge veya yol izin belgesi olmadan seyahat eden yabancılara yönelik kontroller sıkılaştırılacak. Denize kıyısı olan illerde başta Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri ve diğer kolluk kuvvetleri ile birlikte göçmen kaçakçılığı ve yasa dışı faaliyetlere yönelik alınan caydırıcı ve etkin tedbirler sürdürülecek.

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