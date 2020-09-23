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İçişleri Bakanlığı, "Emniyet ve jandarmanın ikna çalışmaları örgütten kaçışları artırdı. 5 örgüt mensubu daha Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim oldu" açıklamasında bulundu.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; 5 örgüt mensubu Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan teröristlerin örgüte 2011, 2013, 2015 yıllarında katıldığı, Irak ve Suriye’de faaliyet gösterdiği öğrenildi.

Son teslim olanlarla birlikte 1 Ocak’tan bu yana ikna yoluyla gelen örgüt mensubu sayısı 162’ye yükseldi."