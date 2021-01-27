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HaberlerGündem3. SayfaKAYBOLDU! Son dakika: İki çocuk annesinden günlerdir haber yok! Samsun ayakta
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Son dakika haberler... Samsun'da kayıp 2 çocuk annesi kadın aranıyor!

Samsun'da korkutan bir olay yaşandı. Kentin Atakum ilçesinde 41 gün önce evinden çıkan eşinden boşanmış 2 çocuk annesi Arzu Aygün (35) kayıplara karıştı. Polis ekipleri, kendisinden haber alınamayan Aygün'ün izini her yerde arıyor

KAYBOLDU! Son dakika: İki çocuk annesinden günlerdir haber yok! Samsun ayakta
İki çocuk annesi kayıplara karıştı!
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DHA

Atakum ilçesinde, geçen yıl 17 Aralık'ta evden çıkan Arzu Aygün, bir daha geri dönmedi. 2 çocuk annesi Aygün'ün yakınları Denizevleri Polis Merkezi'ne giderek kayıp başvurusunda bulundu.

DHA'nın haberine göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Büro Amirliği ekipleri, Aygün´ü bulmak için çalışma başlattı. Polis ekipleri, Aygün ile bir süre birlikteliği bulunduğu öne sürülen M.C. dahil 5 kişinin ifadesine başvurdu.

M.C.'nin ifadesinde, 'En son Atakum'da görüştük sonra bir daha görmedim. Telefonunu ve bir flash bellek verip yanımdan ayrıldı' dediği öğrenildi.

Polis ekipleri, 41 gündür kendisinden haber alınamayan Aygün'ün izini her yerde arıyor.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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